Tartufo bianco di San Miniato: i nuovi ambasciatori sono Zia Caterina e il campione olimpico Filippo Macchi

La seconda giornata della cinquantatreesima Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato è andata in archivio con un ottimo successo di pubblico e nonostante una leggera pioggia mattutina: nella mattinata Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato hanno nominato Zia Caterina – nota per le sue attività a favore dei bimbi del Meyer – e il doppio argento olimpico Filippo Macchi come nuovi ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato nel mondo. I due sono stati intervistati dal responsabile della comunicazione della Mostra Marco Sabia e poi hanno ricevuto la targa celebrativa e il medaglione in cuoio che spettano a chi riceve questa onorificenza (oltre a un omaggio al tartufo) da parte della presidente di Fondazione SMP Azzurra Gronchi e dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Macchi ha raccontato il suo percorso sportivo che l’ha visto fare tanti sacrifici per coltivare un innegabile talento che da solo non basta per raggiungere traguardi come quelli che ha già in bacheca, mentre Zia Caterina ha commosso tutti per la storia di dolore, rivincita e sostegno a chi soffre. La platea di Casa Tartufo si è riempita per ascoltare le parole dei due: un mix di umanità, talento, abnegazione e simpatia che rende entrambi due alfieri ideali del tartufo bianco di San Miniato, perché nei rispettivi ambiti sono due innegabili eccellenze. La loro nomina segue quelle di Oscar Farinetti (imprenditore del food e fondatore di Eataly), Maura Latini (presidente Coop Italia), Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024), Francesco Palumbo (direttore Fondazione Sistema Toscana) e Marzio Gabbanini (ex presidente Fondazione San Miniato Promozione e presidente Istituto Fondazione Dramma Popolare).

Intanto vanno avanti i preparativi per il secondo weekend della Mostra, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre con la regia di Fondazione San Miniato Promozione. Nell’occasione domenica 24 la vincitrice di MasterChef Italia 13 Eleonora Riso verrà nominata ambasciatrice del tartufo e poi si cimenterà in un cooking show alle 16.30 a Casa Tartufo. Senza dimenticare alle 18 in piazza Duomo la risottata gratuita promossa da Gilberto Rossi di Pepenero per ricordare Renato Tozzi, padre fondatore nel 1969 dell’allora sagra del tartufo; all’ideatore della mostra è intitolato anche un premio, che quest’anno sarà assegnato domenica 24 novembre alle 17.30 a Leonardo Romanelli.

Da sottolineare, inoltre, lo spettacolo di e con Daniela Poggi e Marco Belocchi (sabato 23 alle 21.15 all’auditorium Crédit Agricole), in collaborazione con Dramma Popolare e Casa Culturale. Capitolo cooking show: sabato toccherà a Cristian Borchi della Locanda Antica Porta di Levante (Vicchio) e poi a Stefano Pinciaroli di PS (una Stella verde alla sostenibilità) e a Fabrizio Marino di Maggese (San Miniato); domenica invece Juri Zanobini del Ristorante Antica Farmacia di Palaia (menzionato nella Guida Michelin) e a Simone Acquarelli del Ristorante Saqua di Montescudaio (menzionato nella Guida Michelin), oltre a Eleonora Riso. Il programma completo è disponibile sul sito www.fondazionesanminiatopromozione.it.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Smp

