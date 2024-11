A Firenze il Congresso su 'Cardiomiopatia Ipertrofica ed Amiloidosi Cardiaca'

Si terrà domani martedì 19 e mercoledì 20 novembre, presso la Sala Blu dell’educatorio Il Fuligno, via Faenza 48, Firenze, il congresso “Cardiomiopatia Ipertrofica ed Amiloidosi Cardiaca – Due facce dell’ipertrofia ventricolare sinistra”, organizzato dalla Cardiologia dell’ospedale del Mugello, diretta dal dottor Fabrizio Bandini e con il patrocinio di Ausl Toscana centro, Regione Toscana, Comune di Firenze e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze.

Nei dibattiti/tavole rotonde previsti in questa due giorni tra specialisti del settore, si parlerà in prevalenza dell'ipertrofia ventricolare sinistra come comune denominatore della cardiomiopatia ipertrofica e dell’amiloidosi cardiaca, nonché di come esso rappresenti un riscontro tutt’altro che raro nella pratica clinica giornaliera del cardiologo, ovvero di come la diagnosi differenziale tra un’ipertrofia fisiologica e il corretto inquadramento eziologico dell'ipertrofia ventricolare sinistra patologica, rappresentino il passo fondamentale per la sua classificazione e trattamento. Si parlerà inoltre, fra le altre cose, delle più recenti tecniche diagnostiche, oggi sempre più raffinate e puntuali, che spaziando dalle indagini strumentali alla genetica, fino alla tipizzazione tissutale, rappresentano una valida e concreta opportunità per giungere precocemente alla diagnosi, anche alla luce dei nuovi orizzonti terapeutici.

La giornata si articolerà in un nutrito programma d’interventi per tematiche.

Sul sito morecomunicazione.it sarà possibile consultare l’intero programma per approfondire le informazioni.

All'interno della Cardiologia dell’ospedale del Mugello che è diretto da Claudia Capanni ha sede un Ambulatorio dedicato alle Cardiomiopatie a cadenza settimanale, gestito dalle dottoresse Serena Poli e Chiara Chiriatti. In particolare la Cardiologia dell'ospedale del Mugello e, nello specifico, l'Ambulatorio delle Cardiomiopatie, è tra i centri abilitati a certificazione, esenzione e terapia specifica per l'amiloidosi cardiaca, e attualmente rappresenta l’unica Cardiologia abilitata in Usl Toscana centro. La specialistica cardiologica che in Azienda è afferente al dipartimento delle Specialistiche Mediche sotto la guida di Pasquale Palumbo, si distingue inoltre, a livello extraregionale, significando un’occasione di confronto tra specialisti provenienti da diverse realtà mediche e accademiche.

Fonte: Ausl Toscana Centro

