Controlli in via Palazzuolo e San Jacopino, 4 arresti per droga e due esercizi commerciali sospesi

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri di Firenze hanno intensificato i controlli nelle zone di via Palazzuolo e San Jacopino, portando a quattro arresti per spaccio di droga, sequestri di sostanze stupefacenti e sanzioni a esercizi commerciali.

Il 12 novembre, un peruviano è stato arrestato con 58,5 grammi di droga (marijuana, hashish, cocaina ed eroina) e 845 euro in contanti. L’uomo è stato condotto al carcere di Sollicciano.

Il 13 novembre, un senegalese è stato fermato con 16 grammi di vari stupefacenti e, dopo il processo per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma.

Il 14 novembre, due minorenni tunisini sono stati arrestati con 70 grammi di hashish e sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Un minimarket in via Ponte alle Mosse è stato sanzionato per 6.500 euro e chiuso per gravi irregolarità sulla sicurezza sul lavoro.

Una macelleria in via dei Neri è stata sospesa per la presenza di blatte vive e morte, con una multa di 3.000 euro.

Le unità cinofile hanno trovato e sequestrato 170 grammi di hashish presso la fermata tramviaria Strozzi Fallaci e altri 20 grammi nascosti in via Palazzuolo.

Durante i controlli, che hanno coinvolto 200 militari e 80 mezzi, sono state ispezionate 254 persone e 15 veicoli. Nove persone sono state segnalate come assuntori e quattro hanno ricevuto ordini di allontanamento.

I Carabinieri continueranno i controlli straordinari fino a fine anno, puntando a contrastare lo spaccio di droga, i reati predatori e il degrado urbano, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

