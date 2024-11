Incidenti in Fi-Pi-Li, rallentamenti in direzione Firenze

Inizio di settimana con rallentamenti questa mattina in Fi-Pi-Li per incidenti. Poco prima delle 7.30 si è verificato un sinistro tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa in direzione Firenze, a seguito del quale come riportato dal portale della Regione Muoversi in Toscana, si sono formati 4 km di coda nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i vigili del fuoco: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Rallentamenti segnalati anche nella carreggiata opposta sempre per incidente, tra Empoli ovest e San Miniato, in direzione Pisa.

