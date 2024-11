Investito a Campi Bisenzio, muore un 83enne

A Campi Bisenzio un pedone 83enne è morto dopo essere stato investito da un'utilitaria in via Primaldo Paolieri, vicino a Villa Montalvo, intorno alle 7 del mattino. L'anziano, residente in zona, stava probabilmente attraversando la strada quando è stato colpito da un'auto guidata da un 43enne di Firenze. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118, ma i sanitari hanno constatato il decesso sul posto. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Careggi.

