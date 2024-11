"Joseph & Bros", al Teatro Shalom in scena il terzo spettacolo della stagione di prosa

In scena il terzo spettacolo della stagione di prosa del Teatro Shalom di Empoli. Sul palcoscenico è la volta di "Joseph & Bros" di Ignazio De Francesco, domenica 24 novembre alle ore 17,15.

JOSEPH & BROS

di Ignazio De Francesco

Adattamento e Regia di Alessandro Berti

con: Alessandro Berti, Savì Manna e Francesco Maruccia

Una produzione Casavuota aps

Con il sostegno di Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto / Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna / AVoC

In una cella di un carcere italiano, tre uomini. Un vecchio siciliano ex sicario di mafia, un giovane magrebino incastrato per droga e un uomo di mezz'età, forse ebreo, misterioso e colto, in galera per un raptus. Che cosa lega, che cosa divide, questi tre uomini che vengono da sponde diverse del Mediterraneo e si trovano a dovere espiare, in una cella minuscola, delitti tanto diversi? Scritto di prima mano da un esperto di carcere e Medio Oriente, Ignazio De Francesco, Joseph & bros spariglia le carte degli stereotipi, squarcia il velo dell'oggi per parlare di antiche fraternità mediorientali, di fedi e identità problematiche. La trama, gli eventi e i dialoghi sono frutto di un'elaborazione originale ma che si è basata su un intenso lavoro di documentazione, attraverso scambi con persone detenute o ex-detenute.

Notizie correlate