La Borra, Gello e Santa Lucia senz'acqua per lavori

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 21 novembre, dalle ore 9 alle 15, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a La Borra, zona industriale di Gello e Santa Lucia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti: una a Santa Lucia in via Podere degli Olmi (nei pressi della scuola), l’altra a La Borra in via dei Girasoli (all’altezza del centro ricreativo).

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 22 novembre, con le stesse modalità.

