Lavori in corso nel centro storico di Santa Maria a Monte: il Sindaco risponde alle accuse del PD

A seguito delle accuse lanciate dal PD sulla stampa e relative al degrado nel Centro Storico di Santa Maria a Monte, il Sindaco Manuela Del Grande ha ritenuto doveroso precisare che la ditta, dopo i ripetuti interventi dell’amministrazione e dei soggetti competenti, sta eseguendo i lavori, come da disposizioni impartite.

“Il peggio è passato – dichiara Del Grande – la parte difficile dei lavori, quella segnata dalla necessità di rinnovare i sottoservizi e fare attenzione ai reperti storici è finita. È evidente che l’impresa sta procedendo nelle lavorazioni”.

Eppure il PD attacca e dichiara: “Il tempo passa ma la situazione nel centro storico di S. Maria a Monte non cambia, tutto tace, il silenzio dei mezzi di lavoro e anche degli amministratori è assordante.”

“Affermazioni assurde – ribatte il Sindaco – l’impresa è costantemente presente in cantiere e non solo, parallelamente Acque spa e 2iReteGas stanno concludendo le lavorazioni per rinnovare acquedotto e rete gas al fine di migliorare il servizio ai cittadini.

Via Stacciai è finita, pulita, restaurata pietra per pietra. La gettata in Via II Giugno è compiuta. A breve si procederà alla posa della pietra nuova e al restauro di quella esistente nei tratti laterali e in Piazza Marconi.

Intanto abbiamo effettuato le prove di carico sul sottofondo stradale di Via II Giugno e sulle volte della cisterna sotterranea rinvenuta a fianco del Palazzo Comunale al fine di verificare la resistenza ai carichi stradali, prove ampiamente superate, quindi si prosegue speditamente.

Acque spa sta completando il rinnovamento degli allacci lato farmacia grazie anche alla collaborazione dell’impresa appaltatrice che si è resa disponibile a effettuare gli scavi e gli scassi murari per raggiungere i contatori dell’acqua.

2iReteGas negli scorsi giorni ha completato la sostituzione dell’ultimo tratto di tubazione in Piazza Marconi”.

Dunque, ancora poche settimane, meteo permettendo, Via II Giugno potrà essere riaperta.

Dietro e a fianco del Palazzo Comunale, una volta completata la sostituzione di alcuni tratti dell’acquedotto, la realizzazione dei nuovi tratti fognari e di alcune predisposizioni per la pubblica illuminazione, si procederà velocemente a preparare il sottofondo e pavimentare in parte con pietre e in gran parte con un conglomerato bituminoso speciale.

“È una scelta innovativa, è un prodotto formato da una miscela di inerti particolarmente selezionati, impastati a caldo con uno speciale legante sintetico trasparente e rappresenta la più moderna evoluzione delle pavimentazioni stradali sia in ambito urbano sia nei piazzali – chiarisce il Sindaco – è un prodotto che nasce dall’esigenza di risolvere le problematiche di impatto ambientale e paesaggistico a cui sono sottoposte le pavimentazioni in ambito urbano e nei Centri Storici”.

Dunque, una volta conclusi i lavori ai sottoservizi, la posa della pavimentazione dovrebbe essere veloce.

Discorso diverso invece per l’area di cantiere davanti al muro della Banca:

“Stiamo aspettando che la Banca si decida a iniziare i lavori per mettere in sicurezza il muro esistente che appare estremamente pericoloso a causa delle lesioni e minaccia crollo – continua Del Grande - Non era possibile continuare con le nostre lavorazioni in prossimità di un muro così mal ridotto. Appena la Banca avrà risolto, provvederemo a concludere i lavori del marciapiede e a pavimentare il tratto stradale davanti e l’incrocio, arrivando fino all’ingresso al nuovo polo sanitario.”

Contemporaneamente sono iniziati i lavori di efficientamento della Pubblica Illuminazione del Centro Storico:

“I lavori sono stati consegnati da tempo, il materiale è arrivato e la ditta può finalmente procedere a installare le nuove lampade a LED e sistemare quadri e linee elettriche obsolete e segnate dal tempo.”

Il PD invece continua ad attaccare l’Amministrazione, affermando che il paese vergognosamente avanza nel degrado, creando umiliazione nei cittadini costretti a subire conseguenze.

“Affermazioni pesanti e intollerabili – replica Del Grande – non posso accettare lezioni da soggetti che non hanno mai governato e non sanno cosa significhi governare un Comune. Il loro inno al degrado è una mera strumentalizzazione pubblicitaria, chiara manifestazione di una polemica sterile. Ovunque si effettuano lavori si originano disagi e stiamo attuando tutto quanto ci è possibile per ridurre questi disagi. È troppo facile limitarsi a sventolare una bandiera a fianco di uno striscione e a polemizzare su tutto”.

“Mi piace – conclude il Sindaco – interloquire con chi dimostra concretamente di volerlo fare e contare su un gruppo coeso, che lavora per il bene comune condividendo valori, idee e progetti, lasciando da parte inutili polemiche non costruttive. Auspico che, cessate le polemiche sorte in questi giorni, si possa giungere a una valutazione pacata e condivisa di quanto realizzato fino ad ora e sono sicura che alla fine dei lavori la comunità tutta riconoscerà il risultato ottenuto.

Le polemiche passano e si perdono nell’oblio, i lavori fatti bene invece rimangono”.

Fonte: Ufficio Stampa

