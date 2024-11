Pubblicità ingannevole, denunciati due soggetti: sequestrati due milioni di euro

I militari del comando provinciale di Pisa, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno sequestrato beni per un valore di circa 2 milioni di euro a due soggetti accusati di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. L'inchiesta ha riguardato un imprenditore locale, che attraverso una pubblicità ingannevole su internet e TV, ha venduto una caldaia ad alta efficienza energetica, dichiarata in grado di produrre idrogeno autonomamente e ridurre i costi delle utenze domestiche. Tuttavia, il prodotto non era mai stato progettato né realizzato, e le informazioni su di esso, comprese le affermazioni di test universitari falsi, erano completamente false.

Il truffatore ha raccolto ingenti somme da acconti e vendite di quote societarie, sfruttando l’inganno per attirare clienti in tutta Italia. Le indagini hanno portato alla denuncia dell'imprenditore e della sua compagna, con l’esecuzione del sequestro di beni mobili, immobili e quote societarie. Il valore totale dei beni sequestrati ammonta a circa 2 milioni di euro.

L'operazione delle Fiamme Gialle sottolinea l'importanza del contrasto ai reati economici e il monitoraggio dei flussi finanziari per prevenire il riciclaggio di capitali illeciti, proteggendo l’economia legale e la concorrenza. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e le persone coinvolte sono considerate innocenti fino a sentenza definitiva.