Rotary dona materassi e cuscini a 'Le Querce di Mamre'

Venerdì mattina 15 novembre una delegazione del Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio, guidata dal Presidente Stefano Giannotti si è recata presso il Centro di Ospitalità Notturna di Santa Croce sull’Arno gestito dal Comitato “La querce di Mamre” per donare alla struttura 20 nuovi materassi ed i relativi cuscini destinati agli ospiti del centro.

Ad attendere i Rotariani il Vice Presidente Alessandro Lapi ed il consigliere Simone Lorenzini del Comitato “La Querce di Mamre” che hanno ringraziato il locale Rotary Club per questa iniziativa che va non solo a supportare le competenze professionali degli operatori, ma anche il comfort dei nostri utenti e delle loro famiglie.

I dirigenti del comitato “Querce di Mamre” si sono intrattenuti poi con la delegazione del Club Rotary facendo visitare loro la struttura e indicando le necessità della stessa.

Da sempre il Rotary International è in prima fila per sostenere le comunità e i territori in cui opera. Un'attenzione che si sostanzia nel favorire progetti tesi a rispondere alle esigenze e necessità che di volta in volta si presentano.

Questo service, finanziato interamente con fondi del Club e voluto dall’attuale Presidente del Club, approvato dall’intero Consiglio Direttivo e dall’intera compagine sociale testimonia l’impegno del Rotary Club Santa Croce sull’Arno -Comprensorio del Cuoio verso la parte più fragile della popolazione cercando di alleviare, almeno in parte, le situazioni di difficoltà e criticità.

Fonte: Ufficio stampa

