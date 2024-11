Tecnico ceramista, al via a Montelupo Fiorentino il corso professionalizzante

ASEV e la Scuola della Ceramica di Montelupo organizzano un corso gratuito finanziato dal PR FSE+ Toscana 2021-2027, nell’ambito del progetto Giovanisì.

Se non a Montelupo, dove? Il corso professionalizzante "Tecnico ceramista per la progettazione di prodotti tradizionali e innovativi Made in Italy" inizierà a breve. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2024.

Il percorso formativo IFTS, della durata di 990 ore, è completamente gratuito grazie al finanziamento del PR FSE Toscana 2021-2027, nell’ambito del progetto Giovanisì. L'iniziativa è pensata per formare nuovi professionisti capaci di unire tradizione e innovazione nel settore della ceramica.

Le lezioni si svolgeranno dal 17 dicembre 2024 fino a dicembre 2025, con un massimo di 20 posti disponibili.

Un mestiere tra tradizione e innovazione. Il corso offre un’adeguata preparazione per diventare tecnico ceramista, una figura in grado di progettare e realizzare manufatti in ceramica. Durante il percorso, i partecipanti acquisiranno competenze nella progettazione di prototipi, sapendo coniugare le richieste dei committenti con l’utilizzo di tecnologie sia tradizionali che innovative. Particolare attenzione sarà dedicata alla conoscenza delle fasi di lavorazione della ceramica, alla storia di questo materiale e al design applicato al settore.

La frequenza è obbligatoria. L’esame finale sarà svolto davanti a una commissione nominata dalla Regione Toscana.

Per la prima volta L’iniziativa è frutto della collaborazione tra ASEV, la Scuola della Ceramica e l’Amministrazione comunale di Montelupo, in partenariato IIS Virgilio, ITS Prodigi, Bitossi Ceramiche.

"Montelupo rappresenta un’eccellenza nel mondo della ceramica. Da un lato, può vantare una tradizione produttiva ininterrotta dal 1300, dall’altro, ha sviluppato negli ultimi anni un approccio orientato all’innovazione. I nostri ceramisti collaborano con il mondo dell’arte e realizzano collezioni per stilisti, rinnovando il loro rapporto con il mercato. Alcuni di loro sono anche insegnanti alla Scuola della Ceramica, dove trasmettono la loro esperienza. Oggi c’è una forte necessità di manodopera qualificata, e questo corso rappresenta un’opportunità concreta per disoccupati e inoccupati", ha dichiarato l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

La Scuola della Ceramica. La Scuola della Ceramica di Montelupo dispone di attrezzature professionali, spazi per la modellazione e la decorazione, una sezione dedicata alla stampa 3D ceramica e uno studio per la prototipazione. I corsi sono tenuti da insegnanti altamente qualificati.

La scuola si distingue per una metodologia rigorosa, orientata all’ingresso nel mondo del lavoro: il 70% dei partecipanti trova occupazione nel settore. "La Scuola della Ceramica è un punto di riferimento per la formazione. Abbiamo recentemente ampliato i nostri spazi, con l’obiettivo di offrire una formazione sempre più completa e innovativa. Vogliamo accreditare ancora di più la scuola come polo d’eccellenza per la formazione e la ricerca ceramica", ha affermato Olivia Bitossi.

Per informazioni e iscrizioni: C'è tempo fino alle ore 13.00 del 9 dicembre 2024 per iscriversi. Presso la segreteria dell’ASEV è possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare la domanda di iscrizione.

Alla domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta devono essere allegati: la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, il CV, il diploma. Solo per i cittadini non comunitari sono necessari la dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio ed il permesso di soggiorno in corso di validità. La documentazione deve essere quindi consegnata secondo le seguenti modalità: a mano, tramite pec o per posta ad ASEV via delle Fiascaie, 12 50053 Empoli (FI). Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scadenza o mancanti di uno dei requisiti richiesti saranno escluse.

Per informazioni: Segreteria ASEV di Empoli 0571/76650 (lunedì–venerdì 09,00-13,00 e 14,00-16,00) Scuola della ceramica 0571 159 0007 (lunedì – venerdì: 9.00 – 13.00).

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

