A Colle di Val d'Elsa lo sport per la solidarietà contro il cancro

Un nuovo grande evento quello in programma per mercoledì 20 novembre (ore 20.30 apertura porte, ore 21 inizio spettacolo ad ingresso libero) al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa: una “super” sfilata di moda che vedrà coinvolti i ragazzi dello sport che ancora una volta metteranno in risalto il binomio vincente sport e solidarietà. Padroni di casa Teo ed Emanuela e la loro Dream Fashion.

Contro il cancro facciamo squadra, è il titolo della manifestazione che vedrà ancora una volta gli atleti in passerella “siamo riusciti a coinvolgere ben 15 associazioni sportive di Colle – precisa Teo – e ad avere le adesioni degli atleti delle squadre del nostro territorio che si metteranno in gioco per beneficenza. E’ un lavoro che ci ha impegnato circa quattro mesi ma siamo certi che il risultato sarà grandioso perché i ragazzi sono entusiasti; a tenerci compagnia sul palco con Emanuela e me, ci sarà anche Moka che in questa occasione sarà mia partner nella conduzione, anche lei con un passato oncologico impegnativo ma sempre col sorriso sulle labbra ed una gran voglia di vivere estremamente contagiosa”.

“Un evento sul quale stiamo lavorando da mesi come Amministrazione comunale dando il massimo supporto agli organizzatori che ringrazio per la professionalità e la sensibilità dimostrata nell’organizzare un evento di questo tipo che unisce la solidarietà al fare squadra tipico delle discipline sportive – aggiunge Valerio Peruzzi, assessore allo sport. - Un evento che racconta quella che è la nostra visione dello sport e l’importanza nella nostra vita. Ringrazio tutte le società sportive e tutti gli attori in gioco. Un evento che ha l’obiettivo di riportare la quantità e la qualità dell’offerta sportiva colligiana e che da troppo tempo non aveva più la giusta valorizzazione. In cantiere abbiamo anche altri progetti che presenteremo nei prossimi mesi così come un’attenzione sempre alta agli impianti sportivi di proprietà comunale che necessitano di molti interventi e che abbiamo già iniziato a fare”.

Il ricavato della serata andrà a Valdelsadonna, associazione nata con la finalità di diffondere la cultura della prevenzione, che accompagna con vicinanza, comprensione e professionalità coloro che stanno vivendo un percorso oncologico difficile.

Fonte: Ufficio Stampa

