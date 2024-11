Empoli-Udinese, biglietto a metà prezzo per tutte le donne nella Giornata contro la violenza

Un biglietto a metà prezzo per tutte le donne. Questa la scelta dell'Empoli Football Club in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: nello stesso giorno infatti, il 25 novembre alle 18.30, si terrà la partita Empoli-Udinese al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Il biglietto a metà prezzo sarà valido per ogni settore dello stadio.

I biglietti per la gara, valida per la tredicesima giornata di Serie A, saranno in vendita dalle 16 di oggi. Su Empoli Channel tutte le informazioni.

