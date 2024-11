Giornata contro la violenza sulle donne: servizi gratuiti in oltre 240 ospedali

La Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

Particolarmente nutrito il calendario delle iniziative territoriali relative all’evento dei presidi “bollino rosa” dell’Ausl Toscana centro:

Zona Firenze

Ospedale Santa Maria Annunziata - nella settimana dedicata contro la violenza sulle donne saranno disponibili gli ambulatori della psicologia clinica con offerta di consulenze e colloqui nei seguenti giorni: giovedì 21 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18:00; lunedì 25 novembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00; martedì 26 novembre dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

La prenotazione dovrà essere effettuata tramite la seguente mail: psicologiaclinica.firenzesudest@uslcentro.toscana.it; la risposta seguente alla mail di prenotazione darà le indicazioni necessarie per l'appuntamento.

Ospedale San Giovanni di Dio In questa settimana fino al 22 novembre l’ospedale San Giovanni di Dio partecipa con due giornate di ambulatorio ginecologico di prevenzione e contraccezione. Visite ginecologiche gratuite sono riservate in questi giorni a ragazze entro i 25 anni in relazione alla scelta della Regione Toscana della contraccezione gratuita ai giovani dai 14 ai 25 anni. Per un appuntamento scrivere a cecilia.molino@uslcentro.toscana.it.

Zona Prato

Ospedale Santo Stefano Il presidio partecipa attivamente alla settimana contro la violenza sulle donne con i seguenti eventi: in data 22 novembre, alle ore 14.00, nella Hall dell’ospedale avrà luogo un incontro/dibattito dal titolo: “Le dieci frasi che non devo sentire: quando il Linguaggio Comunica Violenza”. A tale evento prenderà parte in VDC la dottoressa Chiara Di Cristofaro, giornalista del Il Sole 24 Ore ed autrice del libro “Ho Detto NO”. L’incontro sara’ aperto a chiunque voglia partecipare.

In data 23 novembre, alle ore 11.00, verrà posta nella Hall del presidio una “sedia vuota” dipinta di rosso, come monito a ricordo di donne che non sono con noi perché vittime di violenza. Accanto alla sedia ci sarà una lavagna, dove gli operatori potranno liberamente scrivere un loro pensiero.

In data 25 novembre, alle ore 16.00, con il patrocinio della Provincia di Prato, nella sala Consiliare della Provincia verrà presentato il protocollo di intesa tra ospedale e centro antiviolenza La Nara, posto in essere per identificare le possibili vittime di violenza ricoverate in ospedale per alte cause.

Tutte le attivita’ sono aperte al pubblico.

Zona Pistoia

Ospedale San Jacopo Il presidio partecipa all’evento con le seguenti iniziative: nei giorni 21, 22, 23, 25, 26 e 27 novembre, presso ingresso dell’ospedale, Dalle ore 09:00 alle ore 13:00, Info point con accoglienza e distribuzione materiale informativo/educativo.

In data 25 novembre, al piano terra nella hall dell'Ospedale, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30, Flash mob operatori sanitari del Pronto Soccorso e di tutti coloro che vorranno aggregarsi.

Nei giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 novembre, presso la hall dell'Ospedale in prossimità dello spazio Salute di Genere, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, Esposizione di poster e/o altro materiale fotografico.

In data 26 novembre, Nella hall dell'Ospedale, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Incontro musicale interattivo con Orchestra Leonore di musica classica e studenti di scuola. Durante l'incontro sarà dedicato uno spazio musicale alle donne vittime di violenza.

Ospedale SS. Cosma e Damiano Il presidio ospedaliero partecipa ripetendo anche per quest’anno l’iniziativa che vede coinvolti i ragazzi degli Istituti superiori di Pescia (ITC F. Marchi, I. Magistrale C. Lorenzini, ITA D. Anzilotti, I.S.I.S. Sismondi-Pacinotti- Liceo Berlinghieri). Questa seconda edizione dell’evento "l’Onda delle scuole contro la violenza sulle donne" si terrà giovedì 21 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Cinema-Teatro Splendor. Il fine è rendere più consapevole la generazione d'oggi, sensibilizzare la fascia di età adolescenziale e far conoscere i servizi della Rete Antiviolenza.

Gli studenti, contraddistinti da capi di colore rosso, si incontreranno ai giardini di piazza G. Matteotti per una breve lettura, per poi proseguire, uniti, verso il Cinema-Teatro Splendor dove incontreranno gli operatori della Rete Codice Rosa.

I relatori costruiranno un dibattito che orienti i ragazzi verso una maggiore sensibilizzazione, conoscenza e consapevolezza, il tutto intervallato da balli, monologhi, podcast e spettacoli teatrali, tutti ideati dagli studenti stessi.

I relatori della Rete Codice Rosa che parteciperanno sono:

Daniela Peccianti, Responsabile unità funzionale Servizio Sociale zona Valdinievole e Società della Salute Valdinievole; Sabrina Melosi, Psicologa del Team Territoriale Codice Rosa; Azzurra Gagliardi, Referente team Codice Rosa e Società della Salute Valdinievole; Laura D’Aiuto, Vice-referente Territoriale Codice Rosa; Pamela Mattei, Referenti Centro Ascolto Uomini Maltrattanti; Davide De Servi, Dirigente del Commissariato di P.S. di Pescia; Francesco Marraccini, Comandante Stazione dei Carabinieri di Pescia;

Team Nucleo Operativo Codice Rosa c/o Pronto Soccorso Ospedale Pescia.

Già da venerdì 8 novembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

