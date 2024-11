La donna dalla mitologia greca alla sicurezza urbana dei giorni nostri

Anche Mercato Centrale Firenze partecipa al programma off de l'Eredità delle Donne, il festival dedicato quest'anno alle donne del futuro, in programma il 22, 23 e 24 novembre a Firenze.

Nella giornata del 23 novembre, tutto il primo piano del Mercato si animerà con una serie di eventi dedicati al tema “Donne al Centro: un viaggio tra cultura, intrattenimento e arte”. Sarà una giornata intensa e coinvolgente, ricca di talk, seminari, musica e intrattenimento in cui verranno approfondite tematiche attuali: dal ruolo della donna nella mitologia greca alla sua sicurezza per le strade, con informazioni utili per tutti.

Al mattino, Beatrice Flammini terrà un talk sulla figura femminile nella mitologia greca mantenendo sempre uno sguardo sulla contemporaneità, mentre dopo pranzo si svolgerà un incontro con DonnexStrada, associazione che difende i diritti di ogni donna ed offre supporto alle vittime di violenza di genere.

A partire dal pomeriggio, la Piazza del Mercato si animerà con performance artistiche e di intrattenimento: Gemma Olivieri proporrà attività di disegno live, omaggiando cartoline ai clienti del Mercato Centrale anche su richiesta, mentre Camelia Ramsay terrà un cooking show a tema cake design. L'aperitivo sarà accompagnato dalla note della Street Band Girlesque, una marching band tutta al femminile, e il dopo cena sarà allietato dalla musica della Dj Kia B.

Non finisce qui. A Tutti gli iscritti all'evento verrà regalato un braccialetto Mercato Centrale che consentirà di ottenere un 20% di sconto su bar, birreria e pizzeria. Per prenotazioni: info.firenze@mercatocentrale.it

Mercato Centrale

Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate