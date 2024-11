Piccoli ciclisti in aiuto alla pediatria: dalla "Ride for Children" donazione all'Aou Senese

Sabato 14 Novembre, una piccola delegazione di piccoli sportivi della S.C. Il Pedale Senese ha consegnato simbolicamente una donazione benefica per la Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ricevuta dal direttore del reparto, professor Salvatore Grosso. "Bambini che corrono per i bambini: da questo concetto semplice e innovativo, è nata la "Ride for Children" – spiega il professor Grosso - una manifestazione annuale di ciclismo giovanile, categoria Giovanissimi tra 5 e 12 anni, destinata alla sensibilizzazione e beneficenza verso i reparti che accolgono i piccoli pazienti dell'Aou Senese, iniziativa giunta quest’anno alla terza edizione".

L’iniziativa ha preso il via domenica 6 ottobre con circa 90 piccoli ciclisti provenienti da tutta la Toscana che si sono sfidati nell'impianto sportivo del Velodromo dell'Acquacalda di Siena in una gara dove l’unica vincitrice è stata la solidarietà. "Ad aggiungere un’ulteriore nota di bellezza - aggiunge Grosso - è stata una Madrina d’eccezione, la neo Miss Italia senese, Ofelia Passaponti. La manifestazione è partita con un service dove il senso di riconoscenza di due genitori di un neonato con una malattia rara nei confronti dei professionisti sanitari si è trasformato in un evento che auspicabilmente aiuterà i piccoli meno fortunati negli anni a venire".

La manifestazione, ideata nel 2022 dal dottor Claudio De Felice e dall’ex professionista di ciclismo Gianni Gobbini, è organizzata dalla S.C. Pedale Senese (Presidente: Gaia Passerini) ed è promossa da Rotary Club Siena (Presidente Stefano Maestrini), Rotary Club Siena Est (Presidente Piero Florio), Rotary Club Valdelsa (Presidente Simone Pozzessere) e Panathlon Club Siena (Presidente Enrico Casini Cipriani), con il patrocinio del Comune di Siena. "L’augurio – conclude il professor Grosso - è che la manifestazione coinvolga sempre di più il tessuto solidale della nostra città e anche oltre, attraendo sempre più bambini verso uno sport educativo come il ciclismo, con la speranza che aumenti nei giovanissimi la consapevolezza che con i propri sforzi, pur divertendosi, è sempre possibile aiutare i coetanei più fragili".

Fonte: Aou Senese

