"Violenza di genere: come prevenirla, riconoscerla, affrontarla": l'evento alle Scotte di Siena

Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week, che si terrà dal 21 al 27 novembre, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarsi alla rete di servizi antiviolenza, che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa, che hanno al loro interno percorsi dedicati, e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

All’iniziativa aderisce anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in qualità di ospedale con 3 bollini rosa Onda come ospedale di eccellenza al fianco delle

donne: alle Scotte si svolge l’evento "Violenza di genere: come prevenirla, riconoscerla, affrontarla", in programma venerdì 22 novembre, dalle ore 10 alle 12. Si tratta di un seminario aperto alla cittadinanza con l'obiettivo di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulle violenze di genere e sui servizi attivi per affrontare condizioni di criticità. L’evento si tiene nel lotto didattico dell’Aou Senese, piano 1, in aula 4. Referente del servizio è la dottoressa Alessandra Masti, direttrice del Master in Codice Rosa dell’Università di Siena e afferente alla Medicina legale dell’Aou Senese, in collaborazione con Vania Cesaretti, vicepresidente del centro antiviolenza "Donna chiama donna" e Letizia Bracci, referente Bollini Rosa all’Aou Senese.

