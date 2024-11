Violenza sulle donne, a San Miniato l'incontro tra esperti e studenti nel convegno Rotary e Territorio in comune

Sabato 16 Novembre si è svolto un convegno sul tema della “violenza sulle donne” organizzato dal Rotary Castelfranco di Sotto e dall’Associazione civico culturale Territorio in comune di Ponte a Egola. Al convegno hanno partecipato oltre 100 studenti delle classi quarte del Liceo G. Marconi di San Miniato. Gli organizzatori sentono il dovere di ringraziare prima di tutto il Dirigente scolastico Dott. Luca Petrini, e tutto il corpo docente, per aver appoggiato la loro proposta ed essersi subito dimostrati sensibili al tema oggetto dell'incontro, consapevoli dell'importanza di diffondere tra i giovani studenti le opportune conoscenze e i mezzi di difesa idonei a contrastare la piaga sociale della violenza verso le donne. Ed al Liceo Marconi va ancor di più la riconoscenza in considerazione del fatto che ha dato la propria adesione pur non avendo al proprio interno un locale adatto allo svolgimento di un evento tanto partecipato. Il problema è stato facilmente risolto; il Circolo Arci La Scala aps, una volta contattato e presentato l’evento, si è reso disponibile ad accogliere gli studenti, i professori ed i relatori; un doveroso ringraziamento quindi anche a Piero Bagni, Presidente del Circolo, per la disponibilità e gentilezza dimostrata e per aver allestito la sala principale, luogo dell’evento.

Prima degli interventi dei relatori hanno parlato gli Assessori del Comune di San Miniato, Matteo Squicciarini ed Elena Maggiorelli, con deleghe rispettivamente alla scuola e alle pari opportunità, i quali hanno sottolineato ai giovani presenti quanto siano importanti questi incontri di sensibilizzazione su un tema così delicato e di estrema attualità come quello affrontato durante la mattinata. Territorio in comune e Rotary Castelfranco di Sotto ringraziano gli Assessori per l’apprezzamento che quest’ultimi hanno avuto nei loro confronti soprattutto per aver offerto ai giovani ragazzi un evento con importanti connotati formativi, culturali e di educazione civica.

Molti i temi trattati e tutti di grande interesse; il merito va esclusivamente alla qualità dei relatori intervenuti che hanno parlato ai ragazzi con estrema chiarezza, in modo semplice e concreto. Sono state presentate le diverse tipologie di violenze che possono subire le donne, come per esempio quella psicologica, fisica ed economica e fornite utili indicazioni su come riconoscerle e prevenirle; è stata mostrata l’attività di prevenzione, indagine e supporto alle vittime messa in atto dalla Polizia di Stato ed i mezzi ed i protocolli esistenti per contrastare adeguatamente il fenomeno. Sono stati messi in evidenza diversi ed importanti aspetti sia civili ma soprattutto penali legati ai reati contro le donne, come per esempio il revenge porn, l’infibulazione, di cui si parla molto poco, e lo stalking.

È la seconda volta che Rotary Castelfranco di Sotto e Territorio in comune si presentano insieme organizzando un incontro formativo sul tema della violenza sulle donne a favore di giovani studenti e visto l’ottimo risultato ottenuto già si ripropongono per il prossimo anno; le due Associazioni si augurano che le scuole del Comprensorio si rendano disponibili alla loro proposta, proprio come dimostrato quest’anno dal Liceo G. Marconi.

Gli organizzatori con questo comunicato vogliono infine inviare un messaggio rivolto non solo ai giovani ragazzi ma a tutti noi; teniamo sempre viva l’attenzione sul triste fenomeno legato alla “violenza sulle donne”; parliamone sempre in ogni momento, con amici, in famiglia o sul lavoro, sensibilizziamoci ogni giorno. Tutti noi nel nostro piccolo possiamo renderci protagonisti per l’eliminazione di questa triste piaga sociale. Non alziamo l’interesse solo quando ci avviciniamo alla data del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore - Associazione civico-culturale Territorio in Comune

