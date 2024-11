Accorpamento 'Gonnelli', la Cgil: "Occasione persa di dialogo e condivisione con i territori. No ai tagli alla Scuola"

Anche la CGIL Empolese Valdelsa prende posizione in merito all'accorpamento dell'istituto Gonnelli di Gambassi-Montaione, al centro nelle ultime settimane di un accesa polemica tra Metrocittà e provincia.

"La scelta della città metropolitana rappresenta un'occasione di dialogo e condivisione con i territori attraverso scelte portate avanti senza ascoltare tutte le parti. Un'occasione persa perché c'era la possibilità di condividere criteri al di là di quelli dettati in prima istanza dalla Regione e che sono poi declinati sulle singole province", così Saverio Belmonte FLC Cgil Firenze a margine dell'attivo della Cgil Empolese Valdelsa che si è tenuto oggi al circolo Arci di Avane.

La Cgil parla però di "un problema a monte che sosteniamo da anni", ossia il "ridimensionamento scolastico" e le scelte del Governo fondate su tagli e riduzione della qualità dell'istruzione nel Paese: "La Regione deve accorpare 14 istituzioni scolastiche, oltre al problema territoriale che investe la provincia di Firenze c'è un problema a monte che è quello del ridimensionamento scolastico. Ciò rappresenta la perdita di autonomia delle istituzioni scolastiche e essenzialmente risparmio per lo Stato, con il taglio del personale dirigente, tecnico-amministrativo e ATA. È inconcepibile che in tutto il territorio nazionale si vada ad accorpare istituzioni scolastiche dimenticandosi dei territori, dimenticandosi di quali difficolta si hanno anche per quanto riguarda gli organici. Fare istituti scolastici con popolazioni tra i 1800 e 2000 studenti significa anche adeguare il personale interno. Invece la politica portata avanti è quella di impoverire i territori, ridurre e penalizzare l'offerta formativa. Siamo contro questa concezione che c'è della scuola pubblica, contro i tagli alla scuola. C'è un concetto chiave nell'azione del Governo: sostituire la solidarietà che è alla base dell'istruzione, costituzionalmente garantita, con la competizione che poi va a delinearsi tra territori e tra singole scuole"

Notizie correlate