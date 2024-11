Azzurre del tennis sul tetto del mondo: l'Italia vince la Billie Jean King Cup, esulta anche la Toscana

Festa per il tennis italiano e anche toscano, con la vittoria dell'Italia alla Billie Jean King Cup 2024. A Malaga le azzurre di Tathiana Garbin hanno superato in finale la Slovacchia. Gioia per l'impresa a firma di Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan alla BJK Cup, campionato mondiale di tennis femminile a squadre nazionali conquistato per la quinta volta dall'Italia nella storia. Una gioia che contagia appunto anche la Toscana, terra di origine delle tenniste Paolini della Garfagnana e Trevisan di Firenze, cresciuta sportivamente anche a Pontedera.

