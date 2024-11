“Di pari passo: città inclusive a misura di donna”, il 22 novembre in Regione

Città inclusive a misura di donna, come realizzarle, viverle e pianificarle. E’ un altro dei temi al centro de “La Toscana delle Donne” che sull’urbanistica di genere ha organizzato un dibatto convegno che si svolgerà venerdì 22 novembre dalle 9.30 alle 13 nella Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo. Ne parleranno il presidente Eugenio Giani che aprirà i lavori, la capo di gabinetto Cristina Manetti ideatrice de La Toscana delle Donne a cui sono affidate le conclusioni, insieme a sindaci, amministratori, studiosi ed esperti di politiche urbane. L'evento sarà coordinato da Francesca Basanieri, presidente della Commissione regionale Pari opportunità.

Si parlerà di pianificazione e progettazione degli spazi, di luoghi e attività, mettendo al centro sostenibilità, inclusività e pari opportunità, per creare benessere e avvicinarci davvero agli obiettivi dell’Agenda 2030. Gli amministratori interverranno secondo il punto di vista legato al loro ruolo, ma ci saranno anche i racconti di chi vive tutti i giorni le città e le sue contraddizioni,

Nella prima parte della mattinata prenderanno la parola Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana; Alessandro Giovannelli, presidente della Fondazione Alessia Ballini; Sara Di Maio, di Anci Toscana e sindaca di Barberino di Mugello; Eleonora Petracci, di UPI Toscana e consigliera della Provincia di Massa-Carrara. Il dibattito entrerà nel vivo con la relazione di Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro, architette ricercatrici indipendenti presso Sex & the City APS, studiose del tema e autrici di un podcast su Radio 24.

La mattinata proseguirà con Caterina Biti, assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze; Michela Chiti, responsabile Ufficio pianificazione della Provincia di Livorno; Sonia Luca, assessora alle Politiche abitative e alle Pari opportunità del Comune di Pontedera; Annalisa Maritan, docente in materia di sicurezza urbana nella Scuola Interregionale di Polizia Locale, già Comandante della polizia locale del Comune di Livorno; Stefania Cassani, presidente della Cooperativa di Comunità Il Borgo a Montelaterone; Rossana Caselli, di Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà; Daniela Poli, docente del dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, Camilla Perrone, esperta di politiche urbane, docente del dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze; Pamela Panico architetta e coordinatrice commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti di Firenze e Isabella Bacci, architetta e consigliera Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti di Firenze e Rappresentanti di “Insieme per le professioni”.

Fonte: Regione Toscana

