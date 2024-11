Anci Toscana al 'Villaggio dei Comuni' a Torino

Non solo assemblea nazionale dei sindaci al Lingotto: la presenza di Anci Toscana a Torino in questi intensi giorni dell’assise è intensa e qualificata anche al Villaggio dei Comuni Italiani, iniziativa di “Anci off” che da domani al 24 novembre nel centro storico della città (nel tratto di Via Roma tra Piazza Castello e Piazza San Carlo) vedrà la presenza di un centinaio di stand espositivi con le Anci Regionali ed oltre 80 Comuni. L’obiettivo è quello di promuovere l’offerta turistica e le peculiarità del territorio, e lo stand di Anci Toscana già si annuncia come uno dei più interessanti e vivaci, con tanto materiale da distribuire e supporti video; la prima giornata sarà dedicata all’agricoltura, con la presenza dei sette Gal (i Gruppi di Azione locale) della regione; la seconda al turismo e ad Ambitour; la terza al turismo delle radici.

Inoltre il programma prevede anche interessanti eventi collaterali alla Cupola geodetica montata in piazza Castello, che ospiterà talk, incontri e appuntamenti, a cura della Fondazione per la Cultura di Torino e dedicati alle buone pratiche, alle bellezze e alle curiosità dei Comuni italiani. Anche in questo caso Anci Toscana sarà presente: alle 14 del 24 novembre è previsto l’evento “Turismo e agricoltura, riscoprire le radici e fare squadra con politiche innovative, per una destinazione competitiva e sostenibile”, con Marina Lauri responsabile settore Agricoltura e Sonia Pallai responsabile Turismo, moderato da Anna Duchini. Si parlerà di due progetti innovativi nel panorama nazionale, incentrati su turismo e agricoltura: Ambitour e il Tavolo per le politiche del cibo, nati per promuovere l’identità dei luoghi con l’obiettivo di rafforzare anche dall’interno la destinazione Toscana.

Fonte: ANCI Toscana

