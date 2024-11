Bocciodromo di Serravalle e cimitero di Monterappoli, sopralluogo alle opere da 250mila euro

Due sopralluoghi per due opere legate a quartieri e frazioni di Empoli questa mattina, da parte del sindaco Alessio Mantellassi e dell'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni.

BOCCIODROMO - Prima tappa il bocciodromo di Serravalle, ormai concluso nella parte dei lavori che riguardavano la copertura. In quel di via Guido Rossa gli operai sono intervenuti per risolvere le infiltrazioni presenti in diversi punti causate dalla rottura della guaina.

La nuova struttura a copertura dell'immobile è costata 102.993,40 euro, Iva inclusa, ed è stata realizzata all'interno dei 90 giorni dell'appalto indicato dal Comune durante la consegna dei lavori.

La nuova controcopertura a due falde realizzata permette il deflusso della pioggia in modo più efficace rispetto a com'era ideato in passato, con una pendenza sufficiente per lo scorrimento dell'acqua meteorica.

Se il risultato è migliore fuori dal bocciodromo, all'interno sono stati eliminati spifferi e infiltrazioni, a vantaggio anche dell'isolamento termico grazie alla nuova coibentazione.

Per i residenti del quartiere e per i tanti appassionati dello storico sport, è possibile tornare a giocare anche nei mesi invernali nell'immobile dell'area dell'Avis.

CIMITERO MONTERAPPOLI - Il 28 ottobre scorso sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento del cimitero di Monterappoli.

Questi lavori, che riguarderanno una spesa totale di 150mila euro, porteranno alla costituzione di 25 nuovi loculi, posti su 5 file, nell'angolo a nord del cimitero, di proprietà comunale.

La realizzazione in cemento armato, senza dislivelli con il vecchio fabbricato, sarà determinata da una fondazione a platea su pali. La struttura fuori terra sarà realizzata da pilastri e travi con solaio di copertura, in latero-cemento. La pavimentazione sarà in gres e i loculi saranno chiusi da rivestimento in marmo bianco alloggiato su fasce di rigiro in marmo bardiglio. La durata dei lavori è stimata in 150 giorni dal loro inizio.

Allo stato attuale dei lavori, sono in corso gli scavi per le fondazioni.

"Oggi ho visitato con piacere due opere realizzate all'interno della manovra 'Empoli 100 giorni' - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -, il bocciodromo è stato completato con nostra grande soddisfazione, mentre per il cimitero di Monterappoli i lavori procedono spediti. Sommando queste opere abbiamo una spesa da 250mila euro, una cifra non banale per un territorio come il nostro, investita a sostegno di una frazione e di un quartiere. Presto avremo anche un Piano dedicato proprio a frazioni e quartieri, con il quale porteremo in giro il cronoprogramma dei progetti che questa amministrazione ha in cantiere".

"L'amministrazione comunale di Empoli è impegnata in un ampio processo di ristrutturazione che riguarderà i cimiteri fin da subito più bisognosi di sistemazioni - afferma l'assessore con delega ai Lavori Pubblici e ai Cimiteri, Simone Falorni -, oltre a permettere un ampliamento dei loculi necessario per i bisogni della città. Lavoriamo anche per delle risposte tanto attese da parte della popolazione, come per la copertura del bocciodromo di Serravalle, dove i lavori ormai sono conclusi, cercando di garantire risposte alle esigenze di frazioni e quartieri".

