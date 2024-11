Controllo del territorio a Pisa: arrestato spacciatore

Nella serata di ieri, i carabinieri di Pisa hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” nella zona della stazione ferroviaria centrale e nelle vie limitrofe.

L'operazione, disposta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, aveva l'obiettivo di prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti e episodi di criminalità diffusa.

Nel corso del servizio, i militari della locale Sezione Radiomobile, le stazioni di Pisa, San Giuliano Terme, Pisa Porta a Mare ed il Nucleo Cinofili di San Rossore, hanno controllato 31 persone, 16 veicoli e sono stati ispezionati 3 esercizi commerciali. L'attività è culminata con l'arresto di un 29enne, trovato in possesso di 19 grammi di hashish e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Inoltre, i carabinieri di Pisa hanno denunciato anche quattro persone: un 41enne per ricettazione, in quanto trovato in possesso di una bicicletta rubata lo scorso 15 novembre a Pisa, un 57enne per porto abusivo di arma da taglio, poiché in possesso di un coltello a serramanico di 23 cm, un 33enne per guida con patente falsa e un 25enne trovato alla guida di un’auto, che pur manifestando sintomatologia derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, si rifiutava di sottoporsi ai relativi accertamenti.

