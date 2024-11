Festa dell’albero, grandi e piccoli protagonisti per una Fucecchio sempre più verde

Come ogni 21 novembre il Comune di Fucecchio ha deciso di celebrare la Giornata nazionale degli alberi coinvolgendo grandi e piccoli. A partire dalle scuole, in particolare dalla scuola dell’infanzia “Il paese dei balocchi” di Pinete, in cui questa mattina i bambini e le bambine, insieme alle insegnanti, alla sindaca Emma Donnini e alla dirigente scolastica Angela Surace, hanno piantumato un pero domestico che vedranno crescere negli anni a venire. " Un nuovo amico da abbracciare e salutare ogni mattina nel bel giardino della nostra scuola", hanno commentato. Un nuovo amico che le bambine e i bambini hanno festeggiato decidendo di dargli anche un nome: Perino Picció.

Sabato 23 novembre, invece, la contrada Ferruzza, in collaborazione con il Comune, organizza un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è quello di coinvolgere l’intera comunità nella piantumazione di nuove alberature per trasformare l’area dei Lavatoi in un polmone verde urbano. Alle ore 11 tutti gli interessati potranno contribuire portando in dono una pianta a scelta tra siepe (alloro, siepe rossa photinia, siepe gialla evonimo), olivo o quercia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate