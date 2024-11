Maria compie gli anni, gli auguri della famiglia: "Sei luce nelle nostre vite"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di auguri in occasione del compleanno della signora Maria, da parte della famiglia.

"Cara Maria, il 21 novembre raggiungi il traguardo speciale degli 80 anni! Festeggiare questa età non è scontato e siamo entusiasti di poterlo fare insieme.

Volevo farti sapere quanto siamo orgogliosi di averti come mamma. La vita insieme a te è fantastica! Più passa il tempo, più ci fai innamorare! Sei un faro di luce nelle nostre vite... Umiltà, dolcezza, altruismo ed empatia sono i sentimenti che hanno guidato la tua intera vita.

Hai fatto tutto per noi e ci hai dato tutto quello che potevi, trasmettendo i valori più preziosi.

Per questo, non finiremo mai di ringraziarti e di ripeterti che ti vogliamo un mondo di bene!!! Gli auguri di buon compleanno sono da parte di Roberto, Daniela, Antonio e Cristina. La foto che pubblichiamo è con il tuo grande amore che non c'è più Leoncino! Auguri mamma!!!".

