Un Natale per grandi e bambini a Castelfranco di Sotto

Castelfranco di Sotto e le frazioni si preparano ad accogliere il Natale con un calendario di eventi pensato per coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di festa e magia. Il comune invita le famiglie a partecipare a spettacoli teatrali e laboratori creativi, a ingresso gratuito, momenti di incontro e divertimento per celebrare insieme l’arrivo delle festività.

Il programma inizierà con alcuni spettacoli per bambini nell’ambito della rassegna Storie sul Cuscino, presso l’Orto San Matteo. A partire dal 23 novembre fino al 15 dicembre alle 17, sarà possibile immergersi in racconti magici e avvincenti, pensati per i piccoli spettatori dai 4 ai 10 anni. Le storie spaziano dalle avventure della principessa Fiordaliso, che cerca la formula magica per far sbocciare la primavera, a una misteriosa indagine sul furto di brioche che metterà alla prova l’astuzia di un’abile investigatrice.

L’8 dicembre, Sottosopra ribalterà le fiabe classiche, mostrando le principesse sotto una luce nuova e umana, mentre il 15 dicembre lo spettacolo di clownerie Vagamondo coinvolgerà tutti in una festa di risate e meraviglia, in cui la magia si mescola all’ingenua comicità dei clown. Per rendere più comodi questi pomeriggi, si consiglia ai bambini di portare un cuscino da casa. E’ consigliato prenotare al 3395271841.

L'Officina degli Elfi, offrirà ai bambini dai 5 ai 10 anni un’occasione per creare o recuperare con le proprie mani decorazioni natalizie. Gli appuntamenti di Castelfranco si svolgeranno all’Orto di San Matteo a partire dalle 17 il 1 dicembre con il laboratorio delle Palle di Natale, seguito dal laboratorio delle capannucce il 7 dicembre, mentre alla palazzina Comunale di Orentano, si terrà l’8 il laboratorio di palle di Natale e il 14 dicembre quello delle capannucce. Questi appuntamenti sono un’opportunità per dare spazio alla fantasia e realizzare oggetti unici e speciali per addobbare la casa e l’albero, con la possibilità di portare dei vecchi addobbi da recuperare. E’ consigliato prenotare al 3488247790.

Inoltre, il Natale sarà introdotto anche con i saggi dei giovani allievi del Laboratorio di Teatro, gestiti dal Gruppo Teatrale Four Red Roses di Castelfranco di Sotto, che si terranno il 21 dicembre sempre presso l’Orto San Matteo. Le rappresentazioni, intitolate ''Sta Arrivando il Natale" ed "È Sempre Natale", offriranno una ulteriore occasione di incontro alla vigilia delle festività.

L’assessore alla cultura, Nicola Sgueo, commenta dicendo: “Il Natale è una festività carica di significati religiosi, è un momento di gioia che caratterizza la nostra identità culturale fin da bambini. È un momento carico di luci fisiche e di luce in senso religioso. La natività, che la si guardi in chiave cristiana o meno è un momento magico. Celebrare la natività è celebrare la vita e forse alle volte bisognerebbe ricordare questo concetto oltre le logiche consumistiche. Le iniziative che propone il Comune nel periodo natalizio sono momenti di gioia che puntano a coinvolgere i più piccoli, ma anche gli adulti nell'ottica anche di rinforzare la cultura del Natale. Questo periodo dell'anno è sempre stato caro e magico alle popolazioni indoeuropee e preindoeuropee dalla notte dei tempi. Il periodo più buio dell'anno veniva rischiarato dal divino fino ad avere le notti più luminose, non solo nella cultura cristiana, ma anche nella cultura classica greca e romana. Ecco dove nasce quella che chiamiamo magia del Natale, che è nella celebrazione della natività, un elemento fondante della nostra cultura occidentale”.

Tornando alle iniziative il 14 dicembre sarà possibile creare un calendario dell’Avvento personalizzato, con piccole sorprese da scoprire giorno per giorno e giovedì 19 dicembre, alla Biblioteca di Castelfranco, i bambini dai 3 ai 6 anni potranno realizzare decorazioni natalizie e partecipare a un laboratorio di lettura, vivendo la magia delle storie di Natale. Infine, il “Natale di Racconti e Fantasia” offrirà un pomeriggio di letture e attività creative in cui i bambini saranno protagonisti nella creazione di semplici e colorate decorazioni natalizie.

Le iniziative della Biblioteca a Castelfranco e Orentano per il cartellone “Natale in biblioteca”

Anche la biblioteca Comunale proporrà diverse attività natalizie. Sabato 30 novembre alle 10.30 a Orentano avrà luogo Conta i Giorni con il tuo Calendario di Natale. Letture e laboratori per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni di età. Un’attività incantata e tante letture per vivere la magia del Natale! I bambini creeranno il loro calendario dell’Avvento con cartoncini colorati, sacchettini o scatoline da decorare liberando la fantasia. Ogni finestrella potrà nascondere una piccola sorpresa, un dolcetto o un messaggio speciale da scoprire giorno dopo giorno! Un’attesa creativa e divertente per rendere il Natale ancora più emozionante.

Sabato 14 dicembre alle 10.30 biblioteca di Castelfranco organizza Crea la magia delle Feste iniziativa rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni di età. Un pomeriggio di letture animate con Babbo Natale come protagonista, seguito da un laboratorio creativo in cui i bambini potranno realizzare bellissime palline per l’albero, ornamenti luccicanti e simpatici Babbo Natale utilizzando carta, cotone e glitter. Un'esperienza immersiva nella magia del Natale, con la possibilità di portare a casa splendide decorazioni fatte a mano.

Giovedì 19 dicembre alle 16.30 sempre alla biblioteca di Castelfranco c'è Natale di racconti e fantasia, questa volta i destinatari sono i bambini da 3 a 6 anni. Un pomeriggio dedicato alla lettura di storie natalizie, dove i bambini e le bambine potranno ascoltare racconti magici legati al Natale. Dopo le letture, seguirà un laboratorio creativo in cui i piccoli partecipanti potranno dare vita a decorazioni natalizie utilizzando materiali semplici e colorati. Un momento per unire l'immaginazione e la creatività, immergendosi nella magia delle feste.

Per tutte le iniziative, la partecipazione è gratuita, ed è consigliata la prenotare, chiamando i numeri: 0571487260 e 0571487263

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

