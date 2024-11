Scontro tra auto e moto, grave 57enne

Un motociclista di 57 anni è in gravi condizioni dopo uno scontro con un'auto avvenuto questa mattina in via Toscana a Pistoia. L'impatto ha spinto l'auto in una fossetta, trascinando il centauro, rimasto incastrato sotto il veicolo. Sul posto sono intervenuti ambulanze, automedica, polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo. A causa delle sue condizioni, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

Notizie correlate