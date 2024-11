Sviluppo locale sostenibile, studenti universitari esplorano territorio Garfagnana

Sostenibilità, declinata dal punto di vista sociale ambientale ed economico, bellezza, inclusione e partecipazione. Sono i temi che hanno caratterizzato, lo scorso 19 novembre, un incontro che alcuni studenti del corso Design e sostenibilità del Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze hanno avuto a Gramolazzo, nel Comune di Minucciano (LU), con alcuni rappresentanti del Comune e di Garfagnana Innovazione, impresa del territorio. Un incontro organizzato grazie alla collaborazione creata tra Regione, Comune e Dipartimento di architettura.

“Abbiamo individuato il territorio di Gramolazzo – ha spiegato l’assessore a economica e turismo Leonardo Marras - per la realizzazione di un progetto pilota nell’ambito del progetto BAUHAUS4MED (B4M) finanziato dal programma europeo MED di cui la Regione Toscana è partner insieme ad altri 6 paesi dell’Unione Europea”.

La sfida del progetto è sperimentare percorsi di sviluppo locale coerenti con la New European Bauhaus Initiative conciliando sviluppo economico con sostenibilità, inclusività ed estetica. Per questo – ha aggiunto - ho proposto al sindaco Nicola Poli di collaborare, avendo a riferimento i percorsi di sviluppo locale già realizzati con successo e concretizzatesi con interventi infrastrutturali presso il lago di Gramolazzo, oltre che realtà a sostegno delle imprese come Garfagnana Innovazione”.

“Sono molto contento che la Regione Toscana e il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze abbiano scelto il nostro territorio per realizzare questo bellissimo progetto – ha dichiarato il sindaco Nicola Poli - . Da un lato si tratta di un importante riconoscimento del lavoro fatto per la qualificazione del nostro Comune sui temi dello sviluppo locale e della sostenibilità, dall'altro lato di un'ulteriore opportunità di crescita, di sviluppo di relazioni qualificate e di creazione di chances per le imprese locali”.

Due giorni fa si è perciò compiuto il primo passo concreto dell’accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, con 45 studenti del corso Design e sostenibilità accolti presso i locali di Garfagnana Innovazione. Qui, dopo aver ascoltato il racconto della storia del territorio della Garfagnana da parte dell’architetto Pietro Luigi Biagioni, gli studenti hanno potuto conoscere, grazie al sindaco e al suo staff ed al direttore di Garfagnana Innovazione Stefano Coiai, il territorio dal punto di vista della pianificazione territoriale e di progetti di levatura internazionale come il Digital Stone Project, che vede arrivare ogni anno a Minucciano artisti da tutto il mondo.

Prossimo appuntamento del progetto Bauhaus4Med il 14 dicembre, con tutta la cittadinanza di Gramolazzo coinvolta a collaborare per identificare le priorità a cui è possibile dare risposta attraverso il progetto stesso.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

