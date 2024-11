Buongiorno oggi ringrazio Rossella una nostra ascoltatrice che mi ha mandato la ricetta delle verdure gratinate con il pangrattato. Questo è un contorno come mi ha detto Rossella molto buono, gustoso che piacerà anche ai vostri bambini

Verdure gratinate con il pangrattato

Ingredienti

2 zucchine medie

1 patata

Mezzo peperone rosso

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla dorata

Pangrattato (5 – 6 cucchiai)

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Tagliate a rondelle le zucchine e le carote. La patata tagliatela a dadini come il peperone. La cipolla la dividetela in due e poi tagliatela a strisce per la sua lunghezza. La costa di sedano tagliatela a dadini. Tutte le verdure vanno messe in una ciotola o insalatiera e poi aggiungete 5-6 cucchiai abbondanti di pangrattato, sale e pepe, origano secco. Aggiungete un po’ di olio e poi mischiate il tutto e lasciate riposare per almeno mezz’ora. Su una leccarda mettete della carta forno un filo di olio e sopra distendete le verdure e poi passate un filo di olio. A forno preriscaldato fate cuocere a 190 gradi per 40 minuti.

Questo è un contorno come mi ha detto Rossella molto buono, gustoso che piacerà anche ai vostri bambini.

Rossella da Empoli

