A Firenze la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza

Firenze si prepara ad accogliere la 3ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza con un momento clou che farà parlare tutta Italia. Sarà il 22 novembre alle 16.30 in piazza SS Annunziata. Ci incontreremo nel cuore della città per creare un grande simbolo umano, un gesto collettivo e potente per dire NO alla violenza e SÌ alla pace, al disarmo e alla giustizia sociale.

Perché partecipare? È un’occasione unica per far sentire la nostra voce e inviare un messaggio chiaro al mondo intero: basta guerre, basta armi nucleari, basta discriminazioni. Insieme, chiediamo:

Il diritto all'obiezione di coscienza e il disarmo totale.

La tutela dell'ambiente, per garantire un futuro sano e vivibile per tutti.

La valorizzazione della diversità, per un mondo libero da ogni forma di violenza: fisica, economica, di genere e psicologica.

Unisciti al nostro grido collettivo contro le ingiustizie: non è più il momento di rimanere spettatori, ma di agire e prenderci il nostro posto in prima linea. Insieme possiamo fare la differenza.

Un Evento di Risonanza Globale

La 3ª Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, partita il 2 ottobre dal Sud America, sta attraversando il mondo per portare il suo messaggio di speranza, incontrando governi e istituzioni. Il suo obiettivo è chiaro: fermare la logica della guerra e promuovere soluzioni basate sul dialogo e la solidarietà.

Sarà con noi Rafael de la Rubia, fondatore della Marcia, insieme a Martine Sicard, promotrice instancabile del movimento. La loro presenza testimonia l'importanza dell’evento e rafforza l’invito a unirsi a questo movimento globale per la pace.

Non possiamo più aspettare. È tempo di agire, è tempo di essere la voce della pace.

Notizie correlate