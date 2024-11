Apertura straordinaria di domenica per Palazzo Leggenda

Siete pronti a immergervi nella magia e nei sogni alla scoperta di luoghi incantati come Palazzo Leggenda? Quando? Aspettando Natale, domenica 1 dicembre 2024, dalle 15 alle 19, apertura straordinaria con "La biblioteca ti regala un sogno". Un bellissimo pomeriggio fino a sera tra letture e attività per bambine e bambini da 3 a 10 anni anche a ritmo di musica con le fiabe sonore ‘Bastoncino’. Per partecipare si consiglia la prenotazione da effettuare tramite contatto telefonico 0571 757873 oppure inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Ma non è finita qui. Ci sono anche altri appuntamenti da non perdere per chiudere in bellezza il mese di novembre: mercoledì 27 novembre, alle 17, è tempo di ‘Una torre di storie’, letture animate (età 4-8 anni), giovedì 28 novembre, alle 16.45, appuntamento con il laboratorio video (età 8-12 anni) ‘Ciak, si monta… e si (post)produce!’. Infine, venerdì 29 novembre, alle 17, spazio alle ‘Storie Invernali accanto al camino…’, letture animate (età 3-6 anni)

L’apertura straordinaria di Palazzo Leggenda rientra nel cartellone di eventi “Empoli città del Natale”, dal 16 novembre al 12 gennaio, promosso dall’amministrazione comunale in accordo con i tantissimi attori che rendono più ricca e attiva la vita culturale in città: da Giallo Mare al Teatro Shalom, dal Centro Busoni all'associazione Il Contrappunto, dall'associazione Harmonia al Cinema Teatro Excelsior.

