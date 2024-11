Cerreto Guidi contro la violenza sulle donne, le iniziative

La violenza di genere è un fenomeno grave e drammaticamente attuale; per questo la sensibilizzazione sul tema è necessaria per tenere alta l’attenzione.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cerreto Guidi e la Biblioteca “Emma Perodi” hanno promosso due iniziative, in collaborazione con l’Auser e il Centro Lilith.

Lunedì 25 novembre, alle ore 21.00, nella Biblioteca comunale “Emma Perodi” sarà visitabile (fino al 1°dicembre), la mostra di pittura “Dalle donne per le donne”, a cura di Rossana Piccardi. Prevista la donazione del ritratto di Mara dipinto da Paola Pini e Rebecca Alderighi. Durante la serata i ragazzi del gruppo di lettura “Sulle Ali di un libro legge…”, leggeranno alcuni brani a tema. Nel corso della serata interverrà la Dott.ssa Virginia Lucchesi dell’Associazione Lilith- Centro Aiuto Donna.

A seguire, infine, la presentazione del libro “Infanzia negata” di Maria Eva Paolini.

Venerdì 29 novembre, alle ore 21.15, a cura di Le Foyer, “Frida Kahlo”, la rivoluzione creativa della libertà, una narrazione in musica, canto, parole e movimento espressivo per celebrare i 70 anni dalla scomparsa della grande icona dell’arte messicana.

L’ingresso alle iniziative è libero.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

