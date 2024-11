Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, la sindaca Emma Donnini incontra il Prefetto

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura a Firenze, con la partecipazione della sindaca Emma Donnini, è stato dedicato a Fucecchio e ai recenti episodi criminosi verificatisi sul territorio, in particolare ai furti in aziende e negozi, senza dimenticare, ovviamente, il tema dello spaccio di stupefacenti sulle colline delle Cerbaie e nel centro storico.

Il Prefetto Francesca Ferrandino ha presieduto il comitato rinnovando l'impegno delle forze dell'ordine sul territorio a tutela del tessuto produttivo locale e dei cittadini, sia di quelli che abitano nel centro urbano che di quelli che vivono nelle frazioni e nelle campagne. La sindaca Emma Donnini, nel farsi portavoce delle istanze del territorio e dei suoi cittadini, da parte sua, ha chiesto il supporto delle forze dell'ordine sul territorio e garantito la massima collaborazione della Polizia Municipale. La sindaca si è dichiarata soddisfatta dell'incontro all'uscita dalla prefettura.

“Il colloquio con il Prefetto all'interno del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica – dice Donnini – è stato molto proficuo perché ci ha permesso di rappresentare al prefetto i problemi del nostro territorio e fare il punto della situazione su vari aspetti della sicurezza. Sicuramente l'impegno delle forze dell'ordine che operano sul nostro territorio, con il coordinamento della Prefettura e il supporto dell'amministrazione comunale, potrà dare una risposta anche a questi fenomeni”.

Al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica hanno partecipato anche il Comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Massimo Luschi, il dirigente del comando territoriale di Fucecchio, Roberto Dini, e il presidente del consiglio comunale di Fucecchio, Francesco Bonfantoni.

