Consiglio comunale, l’assemblea si riunirà mercoledì 27 novembre 2024

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà mercoledì 27 novembre, a partire dalle 18, con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare, al primo piano del Palazzo Municipale di via del Papa, 41. Inoltre, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del Presidente del consiglio.

2. Interrogazione a risposta orale ai sensi dell’art. 27, comma 2 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – mancata risposta a interrogazione a risposta scritta da parte dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Torrini.

3. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Centro Destra per Empoli su possibile incompatibilità ex sindaco di Empoli Brenda Barnini con nuovo incarico professionale presso cooperativa appaltata per violazione linee guida Anac 2024 su “pantouflage”.

4. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Centro Destra per Empoli su sicurezza stradale rotatorie Terrafino e Pontorme, su stabilità ponte via Bisarnella.

5. Interrogazione a risposta orale presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sul progetto di ristrutturazione dello Stadio Carlo Castellani.

6. Variazioni al Bilancio di Previsione 2024-2026.

7. Approvazione dello schema di convenzione della gestione associata educazione e istruzione.

8. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle su “abrogazione della legge 26 giugno 2024 n. 86 sulle disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario”.

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare su ritardi e tempistiche Consiglio comunale.

10. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico su consapevolezza del lutto perinatale – Celebrazione del 15 ottobre.

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare Alessio Mantellassi Sindaco su Giornata Mondiale del diabete.

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su richiesta di restringimento della carreggiata di via della Motta nel quartiere di Pagnana.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su iniziativa per la riduzione dello spreco alimentare e idrico nella ristorazione locale per aiutare gli amici a 4 zampe.

14. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli E Movimento 5 Stelle su sostanze stupefacenti.

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su viabilità Santa Maria – Zona via Sanzio e ospedaliera.

16. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico e Questa è Empoli contro ogni forma di violenza sulle donne e contro la stigmatizzazione del fenomeno dell’immigrazione come causa principale dei femminicidi.

17. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su la Città di Empoli unita contro il Ddl sicurezza.

18. Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su il Comune di Empoli sia protagonista attivo per la pace per scongiurare l’olocausto nucleare.

Fonte: Ufficio stampa

