Da Alia Multiutility alcuni chiarimenti sui numeri del bilancio separato 2023

In relazione alle recenti note stampa del presidente della Commissione Controllo di Palazzo Vecchio, Paolo Bambagioni, relative ai dati finanziari di Alia Multiutility, desideriamo fornire alcuni importanti chiarimenti, al fine di garantire una comprensione corretta e trasparente delle informazioni.

I dati citati sono riferiti al bilancio separato di Alia per l’anno 2023 e non al bilancio consolidato di gruppo. Ciò significa che questi numeri si riferiscono esclusivamente ai risultati della singola azienda, e non considerano l’intero gruppo di società partecipate. In questo contesto, il dato relativo ai 500 milioni di euro di ricavi include componenti contabili connesse alla rilevazione dei diritti di concessione, che non hanno impatto sulla marginalità operativa dell’azienda, escludendo i quali i ricavi ammontano più correttamente a 401,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda le passività, i 585 milioni di euro indicati includono soltanto le passività finanziarie e commerciali, senza considerare le componenti commerciali attive (ad esempio crediti commerciali e rimanenze) e le disponibilità liquide della società. In linea con la migliore prassi finanziaria, evidenziamo che la posizione finanziaria netta della Capogruppo al 31 dicembre 2023 ammontava a 211,4 milioni di euro.

Desideriamo ribadire che, pur comprendendo l’importanza di un dibattito pubblico su temi così rilevanti, è fondamentale che i numeri siano interpretati correttamente per garantire una piena comprensione delle reali dinamiche economiche e finanziarie di Alia.

