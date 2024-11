Germogli IV, si entra nel vivo: iincontro con lo psicologo Marco Crepaldi

Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio delle bambine e dei bambini, si entra nel vivo della programmazione del festival “Germogli”, giunto alla quarta edizione. Tutto pronto per venerdì 29 novembre 2024, alle 18, Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, che ospiterà Marco Crepaldi, psicologo e presidente dell'associazione Hikikomori, per un interessante incontro sul tema dal titolo “Hikikomori, la solitudine dei giovani iperconnessi. cosa possono fare le famiglie?"

L'appuntamento è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori, è gratuito ma con prenotazione consigliata da effettuare al link: https://forms.gle/rzqskZbaJQ8CTqwx9

FOCUS - Hikikomori è un termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte” e viene utilizzato in gergo per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori. Un fenomeno sempre più diffuso di cui Crepaldi analizzerà le dinamiche familiari e i possibili strumenti a disposizione dei genitori per affrontare questo disagio.

Il programma completo di “Germogli IV” è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Empoli al link: https://germogli.comune.empoli.fi.it/edizione-2024/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate