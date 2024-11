Il dio dell’acqua in scena al Teatro Caos di Chianciano Terme

È “Il Dio dell’acqua” il secondo spettacolo in programma sabato 23 novembre alle ore 21.15, per il cartellone organizzato e diretto da LST Teatro ed in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme.

La straordinaria Daniela Giovanetti, accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, ci fa assistere alla scoperta di una consapevolezza che guarisce: noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente. Prodotto dalla Compagnia Gruppo della creta, lo spettacolo è una moderna Odissea che fa il punto con la nostra collocazione di esseri umani coscienti di avere bisogno di scrivere punto e a capo nella pagina della Storia. Ma la mano deve essere leggera e guidata dalla nostra necessità di essere in sintonia con il mondo che ci circonda, di non opporci ai disegni più grandi di noi.

Un Clown Bianco galleggia sul pelo dell’acqua su una zattera alla deriva in mezzo al mare Adriatico non lontano dalle coste romagnole e rivive le tappe precedenti del suo viaggio, che lo ha portato lì. È sì un artista, ma è stato anche soldato e ha vissuto una guerra dall’altra parte del mare e ha visto e fatto cose che farebbero rabbrividire, ma il viaggio verso una ipotetica casa gli ricostruisce l’anima fragile che nasconde sotto la pelle. È la vita di tutti che si mescola con qualcosa di molto più antico e sconosciuto. Mentre galleggia, una brezza leggera lo sospinge e lui cambia forma, muta, diventa vapore e vola in cielo per poi sprofondare negli abissi. Il cielo e il mare si toccano ed entrano in contatto e quando il viaggio finisce vorremo ripartire.

Anche in questa occasione lo spettacolo sarà preceduto dall’Aperitivo con l’Artista, alle 18.30 infatti, l’attrice Daniela Giovanetti ed il musicista Amedeo Monda, incontreranno il pubblico presso il Ridotto del Teatro Caos, per raccontare il loro spettacolo, la loro esperienza artistica, rispondere alle curiosità degli spettatori e brindare con l’aperitivo offerto da Walter Papini Lounge Bar.

