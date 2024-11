Informagiovani: il 26 novembre reclutamento al lavoro nel settore metalmeccanico

L’Informagiovani di Lucca, in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Lavoropiù, organizza un incontro di reclutamento al lavoro nel settore metalmeccanico.

Martedì 26 novembre dalle 9:15 alle 13:00, presso l'Informagiovani di via delle Trombe, si terranno colloqui conoscitivi con i candidati, per selezionare personale. Le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.luccagiovane.it.

L’invito è rivolto a tutti coloro che sono alla ricerca di un'occupazione nel settore metalmeccanico e che sono in possesso di un curriculum vitae aggiornato. Per partecipare all'incontro è sufficiente effettuare l'iscrizione all'evento e portare con sé il proprio curriculum: nel caso in cui non si disponga di un CV aggiornato, è possibile contattare l’Informagiovani per ricevere assistenza.

La partecipazione all'evento è gratuita, aperta a tutti, ma è obbligatorio iscriversi preventivamente contattando l’Informagiovani ai seguenti recapiti: telefonando allo 0583 442319, oppure scrivendo su WhatsApp al 3333735977.

