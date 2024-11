Vento forte e pioggia in Toscana, alberi caduti e allagamenti. Pistoiese, Mugello e la costa le zone più colpite

Ondata di maltempo questa notte in Toscana. Vento forte, con raffiche fino a 150km/h, e pioggia, si sono abbattuti in particolar modo nella provincia di Pistoia e sulla costa, a Pisa. Si registrano pinte e rami caduti, oltre ad allagamenti.

Pistoiese e Mugello

Raffiche di vento fino a 90km/h e 150km/h sui rilievi, si sono registrate nel Pistoiese. Per quanto riguarda l situazione dei fiumi è stato attivato il sistema di casse d’espansione sull’Ombrone a Ponte alle Vanne, e a Poggio a Caiano ha raggiunto quasi i 6 metri. In diminuzione invece l'Ombrone Pistoiese a Pontelungo, mentre il Bisenzio a Prato e a Campi Bisenzio sotto la soglia del secondo livello.

A causa di una frana, è momentaneamente chiusa, in direzione nord, la strada statale 12 “Dell’Abetone e del Brennero”, dal km 73,900, al km 74,000 in località San Marcello Piteglio. Sono state istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

A Quarrata sono state chiuse diverse strade della città, (via del Casone, via Madonna del Porciani, via del Falchero, tutti gli incroci di via di Brana, via Campiglio alla Stella) e si registrano alberi caduti a Colle, in via Carducci ad Olmi, in localita Bavigliano e in via Bocca di Gora e Tinaia. È stata inoltre accesa idrovora in via Nuova.

Vento forte anche in Mugello hanno impegnato i vigili del fuoco in una serie di interventi riguardanti la caduta di alberi sulla sede stradale. Dalle ore 20 di ieri sera sono circa 30 gli interventi effettuati nella provincia, mentre sono 40 le richieste di intervento in attesa.

Costa

Forte vento sulla costa, disagi ad esempio Marina di Pisa colpita d fortissime raffiche di vento. Si registrano alcune cadute di piante e parecchia sabbia lungo i viali a mare a Viareggio.

Provincia di Pisa

Proseguono le operazioni di soccorso nelle zone colpite dal maltempo. Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato, Crespina-Lorenzana, Volterra, Fauglia, Santa Croce sull’Arno, Lari, Castelfranco di Sotto e Vicopisano.

Dalle 18:00 di Giovedì 21 Novembre alle 10:00 di Venerdì 22 Novembre sono 51 gli interventi effettuati sulla Provincia di Pisa. Le tipologie vanno da rami pericolanti, alberi su strada e dissesti statici da elementi costruttivi.

