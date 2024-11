Pol-tramvia, Ceccardi (Lega): “Più sicurezza a Firenze, Viminale ha mantenuto promessa”

“Confermato nei fatti l’impegno del Governo per garantire maggior sicurezza ai fiorentini e ai turisti che utilizzano il trasporto pubblico su rotaia. La pol-tramvia, fortemente voluta dal ministro Piantedosi che ha introdotto questa sezione di polizia formata da agenti specializzati anche nel capoluogo toscano, sta dando i frutti sperati sia in funzione di repressione che di deterrenza dei reati. Bene così: a Firenze serviva più sicurezza e il Viminale, in costante dialogo con l’amministrazione locale, ha mantenuto la promessa fatta lo scorso settembre al Cospe. Naturalmente, il ringraziamento più sentito va ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa che stanno operando con grande professionalità e dedizione sulla tramvia e alle fermate”. E’ quanto dichiara Susanna Ceccardi (Lega).

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate