Radicondoli Christmas Market, 55 espositori tra cristalli, filati da tessuto di scarto, stole e spille da vecchie cravatte

Il grande mondo della creatività, del riuso e del riciclo è protagonista del Radicondoli Christmas Market, il 30 novembre e il 1 dicembre prossimi nelle cantine e nelle vie del borgo, nel cuore della Toscana.

Ci saranno 55 espositori artigiani appassionati e curiosi inventori di originalità che hanno nella sostenibilità e nel riciclo la loro cifra unica, come il sapone che nasce da prodotti Igp, e artisti di strada che fanno della magia e dell’eleganza il loro marchio di fabbrica.

Insieme, più di 20 grandi personalità tra chef stellati e ristoratori che presenteranno piatti con prodotti Dop e Igp della Toscana insieme, per la prima volta, nei menù degli chef di questo street food natalizio che ha la sua location lungo le vie del borgo, nei negozi, nei cortili messi a disposizione dai cittadini. E poi ci sarà la musica di Zastava Orkestar, arte di strada.

C’è chi festeggerà il suo quarantesimo anniversario dall'apertura del laboratorio di ceramica, tutto rigorosamente fatto a mano, con un’antica tecnica che si chiama colombino, tipicamente toscana. C’è chi fa bigiotteria classica e tessile mescolando ceramiche, resine, vetro, cristalli e filati e, con la madre, realizza sciarpe, stole e spille riciclando vecchie cravatte e tessuti di scarto. Ci sono le lampade create con materiale naturale.

Ci saranno anche tessuti naturali, oggetti con i materiali trovati in spiaggia, borse fatte a mano, talismani, candele ecologiche, gioelli fatti a mano con materiali riciclati. Saranno otre 50 gli espositori artigiani, appassionati e curiosi inventori di originalità al Radicondoli Christmas Market che fanno della magia e dell’eleganza il loro marchio di fabbrica.

L’evento è organizzato da Pro Loco Radicondoli con la collaborazione dell’Ufficio Turistico, il patrocinio del Comune, la collaborazione della Fondazione Qualivita e della Regione Toscana con l’obiettivo della valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, dei Consorzi Dop e Igp della Toscana, tra cui il Pecorino Toscano Dop, ma anche il Consorzio Olio Igp Toscano. Radicondoli Christmas Market è parte anche di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità che esprimono l'identità del territorio e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico. Sono qualità e la tutela delle filiere garantite che vincono con il Radicondoli Christmas Market. Insieme ai tanti artigiani, ci saranno più di 20 grandi personalità tra chef stellati e ristoratori che presenteranno nello street food natalizio piatti con prodotti Dop e Igp della Toscana insieme, per la prima volta, nei menù degli chef di questo street food natalizio che ha la sua location lungo le vie del borgo, nei negozi, nei cortili messi a disposizione dai cittadini. Insieme a artigiani e chef, la musica di Zastava Orkestar, arte di strada ed energia che trascinerà le persone per le vie del paese.

Quali altri prodotti artigianali troveremo al Radicondoli Christmas Market? Tessuti naturali, decorati con stampe e tinture vegetali, creazioni fatte con materiali trovati in spiaggia. Poteva mancare l’antica arte dell’uncinetto? No. Infatti ci saranno le borse fatte a mano con filati naturali e biodegradabili. Ed ancora, incensi di erbe spontanee e talismani botanici ricamati a mano, oggetti creati interamente a mano mettendo assieme legno e resina, candele ecologiche e gioielli fatti a mano con materiali artigianali riciclati. Tra i prodotti gastronomici, largo spazio al bio e alla filiera corta. Tra loro, “Il Bio dello Zio” di Fabio Salvadori, azienda agricola a conduzione familiare certificata biologica basata sui principi di lavoro manuale, rispetto dell’ambiente, degli animali e delle persone.

L’ingresso al mercato è gratuito. Per lo Street Food ci saranno i ticket da acquistare. Per informazioni, c’è l’Ufficio Turistico Radicondoli, è possibile chiamare allo 0577 790800 oppure visitare https://www.facebook.com/ProLocoRadicondoli.

