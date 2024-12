In libreria 'Piccola umanità', il primo libro del nostro giornalista Gianmarco Lotti

Il nostro collaboratore Gianmarco Lotti all'esordio letterario con il suo primo romanzo intitolato "Piccola Umanità" edito dalla casa editrice indipendente Affiori per Giulio Perrone.

Il libro scritto dal nostro giornalista - staffolese, classe 1991 - è stato presentato in un'intervista a Radio Lady che è possibile recuperare qua sotto:



Piccola Umanità è il nome della raccolta, parlacene un po'

"È un romanzo composto da 80 storie di 80 personaggi tra donne e uomini che si muovono sullo stesso palcoscenico ma non interagiscono tra loro, - spiega Lotti-. Ciò che li lega è un filo rosso, ovvero una ricerca introspettiva: si parla, infatti, delle loro paure, delle loro ansie, e di tutto ciò che li riguarda. Dalle parole dei personaggi, è possibile capire a quale generazione appartengono.

Ho cercato di spaziare su tanti argomenti, sia quelli che conosco sia quelli che conosco meno. C’è anche, per forza di cose, un riferimento all'Empoli Calcio. E poi c’è questa meravigliosa copertina, realizzata da Claudio Intino dello studio Gubrin"- aggiunge Lotti.

So che ci stai lavorando da tanto

"Il primo racconto l'ho scritto in un pomeriggio di marzo nel 2022, dopo aver finito il turno. Avevo del tempo libero prima di dover andare a una conferenza stampa. Fatto quello, ho cominciato a scrivere sempre di più" racconta Lotti.

"Avevo proposto il romanzo a molti editori, ma non erano interessati, -prosegue-. Poi, in occasione del Salone del Libro a maggio, ho scoperto la possibilità di partecipare a un concorso letterario con Giulio Perrone Editore, che fa capo a Affiori. Il concorso è andato bene e sono stato selezionato da Affiori come esordiente. Siccome sono scaramantico, non ho detto nulla a nessuno fino a inizio novembre, mentre, tra l'altro, ero in viaggio in Messico".

Il libro esce nel momento perfetto: un ottimo regalo di natale. Dove si può acquistare?

"Essendo che la casa editrice è indipendente, il libro si trova solo nelle librerie indipendenti, che a Empoli sono tante. Se comprate il libro, è un'ottima cosa, perché molte librerie indipendenti fanno fatica; fortunatamente, non è il caso di Empoli, dove si legge molto. Sostenere queste librerie spesso significa anche sostenere famiglie", conclude Lotti.

Il libro potrà essere acquistato anche in occasione di 4 eventi di presentazione: venerdì 6 alle 21:00 al Circolo Arci Il Botteghino a 'La Rotta', vicino Pontedera; giovedì 12 dicembre alle 19:00 al Maciste Wine Bar in via dei Neri a Empoli; sabato 14 dicembre alle 17:30 al Circolo Pacchi di Fucecchio; e il 5 gennaio a Casole d'Elsa, al Circolo Cavallano.

