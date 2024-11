Ultimo incontro con il Laboratorio del Costruire Sostenibile: oltre 1000 iscritti in tre anni

Si è chiusa in San Micheletto, con circa 100 partecipanti in presenza e online, la decima edizione del Laboratorio del Costruire Sostenibile. Il percorso di formazione e approfondimento, promosso da Lucense, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Ente scuola edile CPT Lucca e Celsius, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione di Collegio geometri e dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Lucca, è nato nel 2013 con l’obiettivo di proporre una visione diversa per l’edilizia e l’economica circolare.

In particolare, nel triennio 2022-2024 il progetto ha proposto 10 moduli formativi rivolti a professionisti e tecnici del settore edile e 5 conferenze pubbliche, per un totale complessivo di circa 1100 partecipanti. Cifra che supera i 4000 iscritti se si prendono in considerazione anche le edizioni precedenti.

La conferenza di chiusura (venerdì 22 novembre) si è concentrata sul tema delle energie rinnovabili, in particolare sulle azioni concrete e gli interventi di edilizia sostenibile che possono essere messi in campo.



