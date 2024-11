Unione Montana dei Comuni del Mugello, la nota stampa sui disservizi alla linea ferroviaria Faentina

Treni fermi sulla Faentina. Di Maio “C’è insofferenza e frustrazione, non bastano più le risposte, servono azioni concrete”

Ancora problemi sulla linea ferroviaria Faentina. Stamani nuovo stop dei treni a causa dei danni provocati dal maltempo. Pendolari fermi alle Stazioni e circolazione interrotta tra Marradi e Faenza e tra San Piero a Sieve e Vaglia

“Sicuramente il problema di oggi non è strutturale, ma evidenzia le problematiche di una linea che ha bisogno di maggiore attenzione- commenta così la situazione di stamani l’assessora ai trasporti dell’Unione dei Comuni del Mugello Sara Di Maio, a nome di tutti i Sindaci-sul sito del Comitato dei pendolari gli utenti si lamentano della Comunicazione, rinnovo per questo un appello alla Regione che con forza faccia sentire la voce del Mugello. In questi frangenti le informazioni sono fondamentali, consentono di trovare rimedi agli inconvenienti e di non sospendere il servizio”

Il tema della linea Faentina è caldo, i Sindaci sono reduci da un Consiglio Comunale aperto a Borgo San Lorenzo dove sono state espresse chiaramente le problematiche di un territorio che necessita di un collegamento certo e garantito per Firenze.

“Purtroppo- spiega Di Maio- il problema non è il singolo caso come stamani, ma è quello di un evento che va a sommarsi ai troppi ritardi e treni cancellati con motivi più svariati. C’è insofferenza e frustrazione, perché alla fine a pagare sono sempre e solo i pendolari. Adesso abbiamo bisogno di azioni concrete e non solo di risposte”.

I Sindaci chiedono nuovamente tramite le parole dell’assessora Di Maio di invertire rapidamente la rotta della situazione, di trovare le modalità per risarcire il Mugello di questi problemi e di avviare il prima possibile gli investimenti necessari.

Fonte: Sindaca Comune di Barberino di Mugello

