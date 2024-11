Comune di Prato sul carcere La Dogaia: priorità diminuire il numero dei detenuti

L'istituzione della 'Consulta del carcere' La Dogaia e la richiesta di un intervento di emergenza del Governo e della Regione per ridurre la densità carceraria nel penitenziario di Prato sono i contenuti di due atti - una mozione e un ordine del giorno - approvati all'unanimità dal consiglio comunale, che si è riunito in forma straordinaria oggi sulle vicende della casa di reclusione dove ci sono stati dei suicidi in tempi recenti.

La Consulta è l'obiettivo di una mozione votata all'unanimità da maggioranza e minoranza al consiglio comunale di Prato, in riunione straordinaria, per impegnare la sindaca Ilaria Bugetti e la sua giunta comunale a istituire questo organismo affinché tutte le associazioni che operano nell'istituto possano interagire "in modo costante e continuo con l'amministrazione comunale" per promuovere iniziative congiunte di inclusione sociale; organizzare momenti di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche del carcere e del reinserimento sociale; favorire progetti educativi, lavorativi e sanitari per migliorare le condizioni di vita de detenuti all'interno delle carceri e per incentivare il loro reinserimento.

Approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno che impegna Bugetti e la sua giunta a richiedere un intervento di emergenza da parte del Governo e della Regione Toscana per allentare "la densità detentiva, potenziare gli organi di polizia penitenziaria e rivedere allo stato dell'arte le infrastrutture immobiliari tale da garantire sensibili miglioramenti nelle condizioni di reclusione e dell'assistenza sanitaria".

