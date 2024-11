Cordone su accorpamento Gonnelli: la Metrocittà abbia rispetto dei comuni piccoli

"Ho voluto ribadire, con la mia presenza alla manifestazione di Firenze, la ferma contrarietà alla decisione, presa dalla Metrocittà, di accorpare l'istituto Gonnelli di Gambassi Terme-afferma Marco Cordone, Vicesegretario provinciale della Lega e Commissario del partito proprio nella predetta località." "La scuola ha i numeri per rimanere autonoma(oltre 600 gli iscritti) e bene hanno fatto, dunque, genitori, alunni ed insegnanti, unitamente ai Sindaci di Gambassi e Montaione(l'istituto è, infatti, presente in ambedue i Comuni) a chiedere a gran voce che ci sia un ripensamento in merito-prosegue Cordone."

"È giusto, infatti, che si tenga conto di vari fattori, anche logistico-organizzativi, quando si arriva a determinate conclusioni-insiste l'esponente leghista." "Mi auguro, dunque, che chi di dovere rifletta attentamente e torni sui suoi passi-conclude il rappresentante della Lega."

Marco Cordone: Vicesegretario provinciale della Lega e Commissario Lega Gambassi Terme

