Barberino e Tavarnelle si accendono per il Natale con atmosfere nordiche

Barberino Tavarnelle si prepara a festeggiare l’ultimo mese dell’anno tra le piazze, i borghi e le frazioni, con le mille luci che addobbano alberi e impreziosiscono il ventaglio delle opportunità evocando lontane suggestioni del nord. Il Comune accoglie la festa più calda dell'anno con un ricco carnet di eventi che porta ancora una volta il segno della cultura e della tradizione di comunità. Le iniziative sono promosse e finanziate dal Comune e organizzata da Confcommercio. “Un Natale speciale per questa edizione - annuncia l’assessore allo Sviluppo economico Paolo Giuntini – che propone tanti appuntamenti disseminati nei centri abitati di Barberino e Tavarnelle che dimostrano l’impegno e la capacità di diversificare l’offerta, gli eventi spaziano dalle attività per i più piccoli e le loro famiglie, dalle performances musicali ai canti natalizi, dai mercatini alle tradizioni enogastronomiche”.

L’esperienza di un viaggio unico al fianco dell’attesissimo Babbo Natale inizia a realizzarsi con due eventi da non perdere, in programma l'1 dicembre a Barberino Val d’Elsa e il 15 dicembre a Tavarnelle Val di Pesa. Uno degli eventi più rilevanti del Natale di Barberino Tavarnelle è il ritorno della pista di ghiaccio in piazza Matteotti da domenica 8 dicembre fino al termine delle festività.

Il Natale a misura di bambina e bambino è quello che si propone di trasformare il Castello medievale di Barberino e il cuore commerciale di Tavarnelle Val di Pesa in un villaggio della Lapponia. La tradizionale casa di Babbo Natale che prende vita domenica 1 dicembre a Barberino e domenica 15 dicembre a Tavarnelle, dalle ore 11 alle ore 19, propone mercatini natalizi, attività e giochi per bambini e un punto di raccolta per le letterine da consegnare a direttamente a Babbo Natale, aperta dalle ore 11 alle ore 12:30 e il pomeriggio dalle ore 15 fino al termine dell’evento.

Non c’è villaggio di Babbo Natale che si rispetti senza la presenza glaciale e calda allo stesso tempo dell’irresistibile pupazzo di neve, la compagnia delle renne e l’operosità dei folletti che aiuteranno i più piccoli nello scrivere la letterina con le famose desiderata da consegnare al Babbo più amato dell’anno, nell’intrattenere con i giochi in legno, di abilità e ingegno rivolti a tutta la famiglia. Per le vie centrali di Barberino e Tavarnelle, oltre alla casa di Babbo Natale, saranno allestiti un mercatino di oggettistica, produzioni artigianali ed enogastronomiche, illuminato dalla poesia natalizia dei trampolieri luminosi e degli zampognari che sfileranno per le vie del centro.

E ancora, a Barberino, la musica la farà da padrona con l’esibizione di un coro gospel e di una parata di sbandieratori. Per i più piccoli sarà allestito anche un teatrino dei burattini con uno spettacolo sulla magia del Natale. A Tavarnelle gli intrattenimenti spaziano dagli interventi musicali all’arrivo del tenero Pony di Babbo Natale che inviterà le bambine e i bambini a fare un giro in sella. I negozi dei due centri storici, Barberino e Tavarnelle, saranno aperti per l’avvio del tradizionale shopping natalizio. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

Notizie correlate