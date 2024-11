Farneti e il Circolo PD Massa Centro denunciano il degrado di Porta Martana

Carolina Farneti, a nome del Circolo PD Massa Centro, guidato dal segretario Marco Gemma, ha lanciato un grido d’allarme sullo stato di degrado che affligge il quartiere Porta Martana, uno dei punti storici di accesso alla città. Il consigliere comunale del PD, Daniele Tarantino, si farà portavoce di questa denuncia presentando un’interpellanza nel prossimo Consiglio Comunale.

“Porta Martana, storicamente via di collegamento con il Prado e simbolo della città – denuncia Farneti - versa oggi in condizioni di abbandono che peggiorano di giorno in giorno. Sporcizia diffusa, scarsa igiene e l’abbandono del territorio da parte dell’amministrazione comunale hanno esasperato i residenti. La presenza di deiezioni di piccioni, spesso accompagnata da carcasse – se ne sono contate tre negli ultimi giorni – rende la situazione ancor più insostenibile. Oltre alla Porta Martana, altre aree del quartiere rispecchiano la mancanza di cura da parte del Comune. In particolare – va avanti - Piazza Mussi è diventata un punto critico, con un’isola ecologica trasformata frequentemente in una discarica a cielo aperto, dove sacchi d’immondizia e oggetti vari vengono abbandonati fuori dai contenitori per la raccolta differenziata".

Anche il parcheggio adiacente, benché ripulito di recente dalle frasche, rimane sporco e trascurato.

Tutto ciò sta minando l’immagine e la vivibilità di uno dei quartieri più rappresentativi e accoglienti della città, porta di ingresso al centro storico. I cittadini sono stanchi di subire questa indifferenza e trascuratezza da parte dell’amministrazione – conclude Carolina Farneti. La richiesta del PD: “Interventi urgenti”.

Il Circolo PD Massa Centro, con il consigliere Tarantino, chiede interventi immediati per riportare decoro e pulizia nel quartiere. “Non servono interventi straordinari, ma azioni costanti e mirate aggiunge Marco Gemma, segretario del circolo” Per il consigliere Tarantino “ Sarebbe sufficiente una maggiore attenzione, come una regolare pulizia della zona e una gestione efficiente delle isole ecologiche, per restituire a Porta Martana il suo valore storico e la dignità che merita”.

Il Partito Democratico non intende fermarsi a questa denuncia.

Fonte: Ufficio Stampa

