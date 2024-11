I keniani Naibei e Murkomen vincono la 40esima Estra Firenze Marathon

Il 40° compleanno della Estra Firenze Marathon è iniziato con una giornata dal clima perfetto, con 11mila maratoneti che sono andati a caccia di emozioni lungo una Firenze in splendida forma, tra gli scintillanti vicoli rinascimentali e le sponde dell’Arno.

Vittoria del keniano Samuel Kiplimo Naibei in 2h12’51”, mentre al femminile il podio è tutto keniano con il successo di Dorine Jerop Murkomen in 2h27’01”.

Primo italiano e quinto assoluto Hicham Boufars (ASD Int. Security) in 2h18’24”, tra le donne prima italiana e quinta assoluta Maria Gorette Subano (CUS Pro Patria Milano), che migliora il 6° posto dello scorso anno, quando era al debutto sulla distanza di maratona, chiudendo in 2h39’59”.

Partenza solenne, sulle note dell’Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia Sezione di Firenze «Aldo Barzi», nel parterre di partenza alle 8.30 anche Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana: “Grazie a quanti hanno reso possibile questo evento, per la Toscana è un grande onore ospitare la seconda maratona italiana per numerosità. E’ con grande impegno e soddisfazione che lavoriamo perché questa gara si svolga nel centro della città, testimoniando che il matrimonio tra sport e cultura è possibile. Voglio ringraziare Giancarlo Romiti che con dedizione ed efficienza e la collaborazione di tante persone, ha lavorato perché lo sport faccia sempre più parte della società moderna e si trasformi in uno strumento per vivere la città. In ultimo, ma non per importanza, grazie ai volontari che con il loro lavoro illuminano questa maratona”.

Il via ufficiale alla 40^ Estra Firenze Marathon è stato datao da Sara Funaro, Sindaca del Comune di Firenze: “Una grande emozione la partenza della 40esima Firenze Marathon. È davvero un’edizione incredibile, insieme alle 10km sono circa 12mila iscritti e partecipanti da oltre 90 nazioni, un fiume di persone meravigliose nella nostra città. Un grandissimo grazie va agli organizzatori e ai tanti volontari che sono l’anima della Firenze Marathon”.

Nel parterre di area partenza e arrivo anche l’Assessora allo Sport Letizia Perini e il Presidente del Consiglio Comunale Guccione. Un compleanno importante e bello questo del 40° anno della Maratona di Firenze. Una città con i suoi cittadini sempre più coinvolta. E’ un appuntamento di Firenze, la si sente sempre di più e i tanti iscritti lo dimostrano” ha detto l’assessora Letizia Perini.

A cinque minuti dallo start ufficiale, partenza per i MaratonAbili mentre in contemporanea da via Tornabuoni avveniva la partenza della prima edizione della 10K Firenze Marathon.

Le targhe

Durante la mattinata è stata premiata con una targa la Comandante della Polizia Municipale Paola Pieri che, dopo aver collaborato per la riuscita di tante edizioni della Firenze Marathon si ritira per la pensione.

Premiati con una targa anche quattro atleti che hanno partecipato alla prima edizione, nel 1984.

Targa anche per Andrea Galbiati, maratoneta e presidente di Monza Marathon Team, amico della Firenze Marathon, alla sua 15esima partecipazione continuativa.

Cronaca gara – Uomini

Il gruppo di testa al km 10 è costituito dai keniani Kimutai, Ekidor, Chemweno e Naibei che fanno segnare il crono di 30’24”, inseguiti in solitaria dal keniano Nyakundi in 30’49”. Primo portacolori nazionale Oukhrid Lhoussaine (Asd AT Running) in 32’38”. Posizioni immutate al km 15 con passaggio in 45’54” per la testa di gara, di 46’27” per Nyakundi mentre per l’Italia è Boufars (ASD Int. Security) a far registrare il passaggio più veloce in 49’00”. Passaggio alla mezza maratona per la testa di gara, rimasta compatta, in 1h04’57”, Nyakundi in 1h06’40”. Boufars in 1h08’59”. Al km 25 Naibei, Kimutai si staccano e passano in 1h17’08”, a pochissimi secondi Chemweno. Kabir, Boufars e Oukhrid insieme in 1h22’02”. Al km 30 è Naibei a prendere il comando e passare in 1h32’55”, Boufars in 1h38’29”. Al km 35, Naibei decisamente al comando in 1h48’57”, inseguitori a 3’ e Boufars in 1h55’17”. Al km 40 Naibei in 2h05’22”.

Vittoria del keniano Samuel Kiplimo Naibei in 2h12’51” che fa il vuoto sul secondo, il burundese Jean Marie Bukuru (Atl. Saluzzo), risalito dalla sesta posizione, al traguardo in 2h16’22” spalla a spalla e con lo stesso crono del keniano Hyllry Biwott Chemweno.

Cronaca gara - Donne

Gruppo di testa con le keniane Chelele, Cherotich, Chepkorir e Murkomen in 33’14” al km 10, inseguite dalla connazionale Omosa (35’37”). Prima per l’Italia Maria Gorette Subano (CUS Pro Patria Milano) in 36’50”. Posizioni congelate al km 15 con la testa di gara che fa segnare il passaggio a 50’51”, Omosa in 53’33” e Subano 55’28”. Nessuna sorpresa alla mezza maratona, il gruppo di testa transita in 1h12’27”, Omosa in 1h16’22” e Subano in 1h18’33”. Donne ancora compatte al km 25 con crono di 1h26’20”, Omosa in 1h31’02”, Subano in 1h33’22”. Al km 30 Murkomen, Chelele e Chepkorir accelerano e passano in 1h43’30”, Subano in 1h52’43”. Donne compatte al km 35, passaggio in 2h01’24”, Subano in 2h12’22”. Al km 40 Murkomen si stacca e passa in 2h18’59”.

Podio femminile tutto keniano, vittoria di Dorine Jerop Murkomen in 2h27’01”, seguita da Lucy Chepoghon Chelele in 2h27’18” e Hellen Chepkorir in 2h27’59”. Prima italiana e quinta assoluta Maria Gorette Subano (CUS Pro Patria Milano), che migliora il 6° posto dello scorso anno, quando era al debutto sulla distanza di maratona, chiudendo in 2h39’59”.

Risultati 10K Firenze Marathon

È Martino De Nardi (Trieste Atletica) con il crono di 30’41” il primo uomo a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della neonata 10k Firenze Marathon. Dietro di lui Ayoub Bouras (GS Maiano) in 31’03”. A completare il podio maschile Lorenzo Rieti (ASD Atl. La Sbarra) con il crono di 31’13”. Al femminile indossa la corona Lucia Mitidieri (ASD Piano Ma Arriviamo), al traguardo in 36’36” tallonata da Maddalena Pizzamano (Atl. Firenze Marathon), per lei la piazza d’onore con il crono di 36'54". Completa il podio Alice Tambini (Circolo Minerva Asd) in 37’28”.

Emozionante l'arrivo del 95enne Angelo Squadrone (ASD Marathon Club Pisa), ex paracadutista, runner plurimedagliato e primatista mondiale di categoria 10 km su strada.

“Che sia merito di questo compleanno speciale o del cuore di 11mila maratoneti che ha fatto vibrare questa città, le emozioni di questa edizione e la soddisfazione di noi organizzatori sono a fior di pelle, siamo felicissimi di aver accolto al traguardo migliaia di atleti – il pensiero finale di Giancarlo Romiti, a nome del Comitato Organizzatore –. “Buona la prima anche per la 10K Firenze Marathon con oltre un migliaio di atleti che si sono goduti il nostro straordinario centro storico. Per noi organizzatori la Firenze Marathon inizia un anno prima, quando, sotto la scia dell’entusiasmo dell’edizione conclusasi, raccogliamo la vicinanza di partner ed istituzioni per intraprendere il nuovo cammino. A quanti ci supportano e collaborano con noi, agli atleti che animano la nostra gara, ai fiorentini che aprono le porte della città, ai volontari che con passione, energia e tenacia lavorano per vestire di magia questo evento sportivo, il ringraziamento sincero del team organizzatore. Arrivederci al prossimo anno”.

Differita RAI

Trasmessa su RAI Sport canale 58 ore 23.00 di domenica 24 novembre e replica martedì 26 novembre ore 22.45. Telecronaca di Luca Di Bella e commento tecnico di Guido Alessandrini. Regia affidata a Pietro Sollecchia.

Fonte: Ufficio Stampa Firenze Marathon

Notizie correlate